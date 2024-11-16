以色列球迷遭遇的集体暴行是提前预告的人灾. November. 16, 2024 07:42. . “水晶之夜（Kristallnacht）回来了。”（以色列总理本雅明•内塔尼亚胡） “水晶之夜”对于犹太人来说是一个难忘的日子。1938年11月9日，德国。纳粹袭击犹太人商店、住宅和教堂，造成91人死亡。据说，当天晚上街上碎玻璃碎片像水晶一样闪闪发光。 提到痛苦的历史是因为7日（当地时间）在荷兰发生的集体暴行。AFC阿贾克斯队和马卡比特拉维夫FC队的欧洲足球联盟欧联杯（UEL）比赛结束后，以色列客场球迷在街上遭到殴打。30多人受伤，5名重伤员被送往医院。 从情况看，该事件应该不是因为足球。阿贾克斯队以5比0获胜，主队当然不会愤怒生气。以色列政府立即指出，“亲巴勒斯坦的阿拉伯裔移民”是加害者。荷兰首相迪克•斯霍夫也将该事件定性为“反犹太主义暴力行为”。 连美国总统拜登也声讨说这是“卑劣的行为”。但是没有办法阻止吗？英国《卫报》12日报道说：“虽然迹象相当明显，但各政府当局等忽视了此事，使事态进一步扩大。”时光倒流，让我们来看看“3次机会”，或许可以防止此次灾患的发生。 ①比赛几周前=荷兰的阿拉伯裔移民超过20万人。加沙战争爆发后，支持巴勒斯坦的示威也接连不断。对此，部分以色列极端粉丝从几周前开始就在社交媒体上表现出了敌意。据美国《纽约时报》报道，他们高呼“以色列军队万岁”，谋划了闹事。 足球流氓（hooligan）历史悠久。因此，如果出现事故征兆，将阻止进入体育场，并进行24小时监视。英国等国家将恶性球迷视为凶犯，禁止他们出国。相反，以色列政府却没有采取任何措施。 ②比赛两天前=担忧成为了现实。据阿姆斯特丹警方透露，5日几名以色列球迷高喊“巴勒斯坦去死”等口号。在市内撕毁并焚烧了巴勒斯坦国旗。多名阿拉伯出租车司机遭到毒打。“加沙不需要学校。因为孩子们（死了）不在了”的合唱歌曲的样子上传到了TikTok（抖音国际版）上。 如果当时公法权力强烈应对，会怎么样呢？阿姆斯特丹市议员塞赫尔•汗甚至表示“伊斯兰社区非常愤怒”，敦促采取对策。但市当局认为这仅仅是“个人越轨行为”。 ③比赛日=正如汗议员所警告的那样，阿拉伯裔一片沸腾。中东出身的出租车工会举行了抗议集会。在网上，伊斯兰青年们接连发誓要报复。甚至事前共享了摩托车“撞了就跑（hit and run）”的手法。尽管如此，以色列客场球迷的保护措施仍然松懈。 同一天，孙兴慜所属球队托特纳姆热刺FC和加拉塔萨雷SK队的UEL伊斯坦布尔比赛则有所不同。英国观众聚集在离足球场10多公里的地方，在警察的护卫下乘坐包车前往。出入口和小卖部、卫生间也与主场球迷分开使用。观众席被透明的墙壁挡住了。比赛结束后，一直等到土耳其一方全部离开后，英国球迷才离开球场。之后在乘坐公交车的地方下车。 没有拥护暴力的想法。犯罪应该受到处罚。但是，如果相关机构提前应对，就不会到这种地步。本可用锄头阻止的执政者们却用铁锨阻止，还埋怨别人，真不想再看到这样的执政者们了。人灾的预告片总是层出不穷。对此置之不理的代价由善良的人们来承担。

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