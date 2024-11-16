明太均-金映宣被拘留……核心是查明尹总统夫妇疑惑. November. 16, 2024 07:42. . 政治掮客明太均（音）因涉嫌就推荐前国民力量党议员金映宣为2022年6月国会议员补缺选举的候选人一事收受7600万韩元贿赂，昨天凌晨与金映宣一起被拘留。检方在拘捕令审查中主张：“明某制定构图，把前庆南昌原义昌选区议员、庆南知事朴完洙介绍给尹锡悦总统，诱导他参加广域团体长竞选，然后又让金映宣参加议员补缺选举。明某和金映宣的关系相当于‘政治·经济共同体’，超越了对等关系成为‘甲方和乙方’的关系。” 在两人收受金钱的过程中起到传递者作用的金映宣的会计负责人姜惠京（音）主张：“上次总统选举时，明某没有从（尹锡悦总统方面）收取实际运营者未来韩国研究所的81次舆论调查费用3.7亿多韩元，而是用金映宣得到公推来代替。”尹总统在公推宣布前一天对明某说‘给金映宣做吧，党内话真多啊’的通话录音文件目前已被曝光。以尹总统为对象对金映宣得到公推的代价性进行调查是不可避免的。总统室方面主张：“通话是总统就任前一天的事情，因此与总统职务无关。” 检察机关还透露，明某向当时担任国民力量党代表的现改革新党议员李俊锡发送了“金映宣占优势”的未来韩国研究所自主舆论调查结果。为了了解明某、尹总统以及国民力量党之间到底发生了什么事情，有必要分别调查当时作为党代表和公推管理委员长负责公推业务的李俊锡和尹相现议员。 此外，检方还查明了明某从总统夫人金建希处收受500万韩元的事实。虽然明某声称这笔钱是用于支付往返于昌原首尔的交通费和给孩子们买饼干，但问题是谁会这么认为。如果检方不进行彻底的调查，金建希将面临另一个需要特检的嫌疑。

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