拥有62万粉丝的油管博主团伙通过“硬币投资诈骗”获利3200亿韩元. November. 14, 2024 07:54. by 水原=李景振记者 kj@donga.com. 警方抓获了拥有62万粉丝的油管博主（YouTuber）团伙，该团伙谎称投资虚拟资产可获得高收益，从1.5万多人那里收取了3200多亿韩元。 京畿南部警察厅反腐败•经济犯罪调查队13日表示，根据《特定经济犯罪加重处罚法》，以诈骗等嫌疑逮捕了215人，拘留并移交了总负责人40多岁的A某等12人。据警方透露，油管博主兼冒牌投资咨询企业的运营者A某等人涉嫌从2021年12月开始到去年3月为止，以销售及发行28种虚拟资产为由，以投资金的名义从1.5304万人那里收取了3256亿韩元。A某一伙人利用通过油管（YouTube）讲座和广告等确保的900多万个手机号码，无差别地打电话后，用“本金的20倍”、“改变命运的机会”等字句诱导投资。 他们向投资者销售的28种硬币中有6种自行发行，通过中间人在海外交易所上市后，通过自行购买将价格“夸大”后卖给了投资者。剩下的22种几乎没有实际价值。受害者大部分是中老年层，其中也有遭受12亿韩元损失的投资者。警方抓获了经过香港和新加坡逃往澳大利亚的A某。警方从A某处没收了22个比特币，同时对478亿韩元申请了起诉前的没收、追缴保全。

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