“特朗普风暴”冲击韩国经济……股市下跌，就业也面临寒流. November. 14, 2024 07:53. by 李东勋记者、世宗=宋惠美记者 dhlee@donga.com、hyemi@donga.com. 对美国当选总统特朗普再次执政的担忧正在韩国经济掀起一场暴风雨。有预测称，特朗普第二期政府将采取强有力的美国优先主义基调，将对出口依赖度高的韩国经济造成更大的打击，韩国金融市场正在掀起巨大的寒流。个体户景气等内需停滞，工作岗位情况也大幅恶化。随着高汇率导致进口物价上涨、利率下调被推迟的可能性增大，甚至出现了新三高（高汇率、高利率、高物价）危机再次袭来的迹象。 13日，KOSPI指数比前一交易日下跌2.64%，以2417.08点收盘。这是11日以来连续三天呈现出超过1%的暴跌趋势，刷新了1月17日（2435.90）的年低点。有人悲观地预测，由于特朗普再次执政，韩国经济的内需和出口都将变得困难，投资者们正在离开韩国股市。当天，外国投资者仅在KOSPI就抛售7000亿韩元以上，助长了股市的下跌。 最近三天内净抛售额就达1.5万亿韩元。KOSPI大将股三星电子当天也暴跌4%以上，每股5万韩元线受到威胁。KOSDAQ指数也暴跌2.94%，以689.65点收盘。以收盘价为准，这是自去年1月以后1年零10个月以来的最低水平。汇率也持续上升。当天上午，外汇市场上韩元对美元的汇率一度上涨到1410.6韩元。下午3点半，以一周交易收盘价为基准，比前一日上涨3.1韩元，以1406.6韩元收盘。 就业市场也受到了完全难以复苏的内需的打击。据统计厅统计，上个月就业者仅比1年前增加8万名。去年就业人数每月平均增加超过32万名，上个月却降至其四分之一。由于内需不振，批发零售业就业者在3年3个月以来最大幅度减少，这产生了很大的影响。反映商品消费的指标——零售业连续2年半减少，正在走历史最长的下坡路。 有人指出，在韩国经济陷入全面困境的情况下，政府应努力缓解金融市场的不安情绪，稳定投资心理。资本市场研究院研究委员李孝燮（音）表示：“政府有必要迅速制定对策，消除不安感，企业也有必要积极应对变化的经济环境。”

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