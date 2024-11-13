K9所用零部件是K2战车的两倍多…K国防产业是“新增长引擎”. November. 13, 2024 08:12. by 金炯民记者、昌原=边钟国记者 kalssam35@donga.com. “K9自行火炮发动机的国产化，有望在今后5年内带来1.2万亿韩元的生产诱发效果。” 离国军日还有4天的9月27日，在庆南昌原STX发动机工厂见到的李相洙（音）代表强调说：“通过此次成果，不仅可以满足国产化的自豪感，还可以通过扩大出口获得实际利益。“K9是K国防产业最大的出口产品，此前一直使用德国发动机，每次出口都要得到德国的许可。政府和STX发动机在事业推进3年后，将500多个零部件换成了国产。通过这一措施，有望创造5000名左右的新雇用效果。 K军工同时取得了增加出口和扩大国内军工市场的两个成果。正在蜕变为以出口为中心的战略产业。防卫产业与其他制造业相比，经济波及效果更大。被称为“制造业之花”的汽车每辆有3万多个零部件。据悉，K9所用的零部件数是K2战车的两倍多。 美国当选总统唐纳德•特朗普公开宣布增强军备，韩国国防产业出口战略亮起了绿灯。实际上，美国海军12日决定将3.1万吨级加油舰的维修工作交给韩国企业。这是继8月之后的第二次。尚志大学军事学系教授崔基日（音）表示：“此次美国军舰维修订单是进军美国的信号弹”，“K国防产业作为战略产业将起到重要作用。”

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