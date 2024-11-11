获得巴黎奥运会气运的全夏荣夺得击剑世界杯金牌. November. 11, 2024 08:15. by 任寶美 bom@donga.com. “我学会了自己也能做到。” 在巴黎奥运会上，作为击剑女子佩剑代表队老幺，在团体赛上合作获得银牌后曾这样说过的全夏荣（23岁•世界排名第8位•照片）在奥运会之后首次举行的国际击剑联合会（FIE）世界杯上获得了个人赛金牌。9日，全夏荣在阿尔及利亚奥朗举行的2024~2025赛季世界杯第一站女子佩剑个人赛决赛中，以15比7战胜了卢西亚•马丁•福尔盖斯（34岁•西班牙•第5位）。此次夺金是全夏荣在世界杯个人赛上拿到的首枚奖牌。全夏荣说：“第一枚奖牌就是金牌，我感到很高兴。本赛季的开局非常好，所以更有价值。” 战胜相互交锋战绩以1胜5负落后的对手夺冠的全夏荣表示，“在奥运会时，无论对手提出什么抗议，我都会保持高度集中精神。这次也只集中于自己，产生了很多积极的想法，因此，即使面对交锋战绩不好的对手，也能自信地比赛。” 夏荣作为巴黎奥运会佩剑团体赛上取得胜利所需的最后积分的最后一轮选手，成为了女子佩剑新一代王牌选手。全夏荣在奥运会后举行的4次国内大赛中，除金昌焕杯（第5位）以外，在总统杯、国家代表选拔大赛、全国体育大赛中均包揽了个人赛冠军。 在同一天举行的男子佩剑个人赛中，巴黎奥运会男子团体金牌得主朴相远（24岁•第23位）获得了铜牌。对于朴相远来说，此次获得的奖牌也是他在国际大赛个人赛上的首枚奖牌。席卷巴黎奥运会个人•团体赛的男子佩剑世界排名第一的吴尚旭（28岁）和国家队的老大哥具本佶（35岁）以治疗伤病为由没有参加此次比赛。

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