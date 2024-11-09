旧金山巨人队腾出游击手位置，向金河成抛出橄榄枝. November. 09, 2024 07:54. by 李憲宰 uni@donga.com. “灵魂搭档”金河成（29岁•前圣地亚哥教士队）和李政厚（26岁•旧金山巨人队）能否在美国职业棒球大联盟（MLB）也穿上同一队服呢？ 成为自由签约选手（FA）的内野手金河成的新目的地是旧金山的可能性大增。8日，MLB.com 表示：“转会市场一打开，金河成就受到了极大的关注”，“其中旧金山巨人队尤其集中引进金河成。密尔沃基酿酒人队也对他很感兴趣。” 在引进金河成之前，本赛季结束后被任命为棒球运营部门总经理的特许经营明星出身的巴斯特•福吉的影响力起到了很大的作用。福吉社长最近在接受当地媒体采访时表示：“希望能在休赛期引进游击手”，“虽然队内有从下半年开始占据主力游击手位置的泰勒•菲茨杰拉德，但从长远来看，菲茨杰拉德去二垒会更好。” 目前在FA市场上的高水平游击手只有金河成和威利•阿达梅斯（29岁）。阿达梅斯今年效力于密尔沃基酿酒人队，取得了32记本垒打和11打点等不错数据。虽然在攻击力方面阿达梅斯非常出色，但金河成不仅在游击手，而且在2垒手和3垒手等除1垒以外的内野战位置上，具备了金手套级的防守能力。 MLB.com介绍了金河成和李政厚之间的缘分，十分看好金河成前往旧金山。该媒体报道说：“两位选手从2017年开始到2020年为止一起在韩国职业棒球Kiwoom队效力，在2023年世界棒球经典赛（WBC）上也一起作为韩国代表表现活跃”，“李政厚在本赛季前夕与旧金山巨人队签约后，最先通过电话传达消息的也是金河成。”两位选手虽然今年所效力的球队不同，但在亚利桑那春季集训时也经常见面一起吃饭，还访问了前所属球队Kiwoom的营地等，延续了友谊。 金河成与旧金山巨人队主教练梅尔文也有很深的渊源。梅尔文主教练在今年担任旧金山队主教练之前，曾在2022~2023年担任圣地亚哥教士队主教练，当时金河成在梅尔文教练手下成长为代表MLB的内野手。 另外，今年冬天挑战进军美国的Kiwoom内野手金慧成（25岁）的去向很有可能是西雅图水手队。据悉，西雅图队高度评价了金慧成的二垒手防守能力和连接能力。如果金慧成进军MLB，下赛季将有3名Kiwoom出身的野手登上MLB舞台。

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