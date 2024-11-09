特朗普任命怀尔斯为幕僚长……“忠诚派中的忠诚派”. November. 09, 2024 07:54. by 华盛顿=常驻记者文炳基 、黄亨准记者 weappon@donga.com、constant@donga.com. 美国当选总统特朗普当地时间7日任命竞选团队共同选举对策委员长苏珊·威尔斯（67岁）为白宫办公厅主任。特朗普当选两天后，任命了在“特朗普第二届政府”中担任核心角色的幕僚长，明确表示将迅速履行“美国优先主义”公约。美国有线电视新闻网（CNN）等媒体报道说，女性被任命为白宫办公室主任尚属首次。 特朗普在当天的声明中表示：“威尔斯帮助美国取得了历史上最伟大的政治胜利，在2016年、2020年大选活动中也是不可或缺的存在。她将为让美国再次伟大而不断努力。” 怀尔斯是拥有40多年经验的资深政治顾问，在特朗普因2021年发生的“1月6日冲击国会事件”等遭到刑事起诉后，事实上担任特朗普的秘书室长，获得了信任。据悉，在此次选举活动中，她还表现出了灵活管理特朗普周边人士的掌控力。除威尔斯外，特朗普还正式宣布将“忠诚派”部署到政权交接委员会，让在特朗普第一届政府中得到检验的人士进入政权交接委员会。 特朗普在同一天接受NBC的首次采访时表示，首要课题是“使国境变得强大和坚固，除了大规模驱逐非法移民之外，别无选择”。他还表示，“虽然尚未与俄罗斯的普京（总统）取得联系，但我们将通电话”，暗示将就乌克兰战争进行对话。 据悉，尹锡悦总统将以本月中旬的出访多国为契机访问美国，推进与当选总统特朗普的会晤。据悉，韩国政府计划参考特朗普2016年首次当选美国总统9天后前往纽约与安倍晋三举行首次会晤的事例，做好相关准备。

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