济州海上捕捞作业渔船倾覆，2人死亡12人失踪13人获救. November. 09, 2024 07:53. by 宋恩范记者、仁川=孔升培记者 seb1119@donga.com. 8日凌晨，一艘129吨级大型渔船在济州前海捕捞青花鱼时沉没，造成2名船员死亡，12名船员失踪。据海警掌握的情况，渔船是因为无法承受网中渔获物的重量而翻船。 据济州地方海洋警察厅透露，当天凌晨4时31分左右，接到了釜山籍135金星号在济州市翰林邑飞扬岛西北方向约24公里的海上正在沉没的报案。该船上有16名韩国船员、11名印度尼西亚船员等共27人正在进行捕捞作业。 据海警透露，135金星号在等待将捕获的渔获物转移到运输船上时，在旋转过程中翻船。目击现场的船员们说：“船突然向右倾斜，仅20~30秒就翻船了。”135金星号于清晨5时13分左右完全沉没，沉入约90米深的水下。当时海浪为1~2米，比较平静，因此气象状况导致海浪上升的可能性很小。 135金星号船员中有6名韩国船员和9名印度尼西亚船员等15人当场获救，但其中朱某（57岁）和韩某（54岁）等2名韩国船员在送往医院后死亡。据悉，其余13人没有生命危险。目前，尚未获救的12人仍处于失踪状态，估计在船内或海上。考虑到事故海域的水温（22度），海警认为“黄金（搜救）时间”是24小时左右。尹锡悦总统紧急指示：“相关部门要动员所有可用资源和人力，尽全力搜救人员，并注意救援人员的安全。”

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