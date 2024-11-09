哈佛大学基金收益率9.6%，仅靠收益就能完成37%的预算. November. 09, 2024 07:52. . 美国常春藤盟校每年这个时候都会公布一份成绩单。大学基金会计年度从每年7月开始到第二年6月结束，年度业绩将在10月份左右公开。今年创下最高收益率的大学是哥伦比亚大学，达到了11.5%。其后依次为布朗大学（11.3%）、哈佛大学（9.6%）、康奈尔大学（8.7%）等。 美国名牌大学的运营资产为数百亿美元，折算成韩币达数十万亿韩元。以今年6月为基准，哈佛大学运营着532亿美元（约73万亿韩元）、耶鲁大学运营着414亿美元（约57万亿韩元）、普林斯顿大学运营着341亿美元（约47万亿韩元）。哈佛大学的基金规模与人口1170万人的突尼斯的国内生产总值（GDP）相似。仅收益就以数万亿韩元为单位。哈佛大学通过基金运用，去年赚了25亿美元（约3.4万亿韩元），耶鲁大学赚了23亿美元（约3.2万亿韩元）。用这笔钱，哈佛大学准备了37%的预算，耶鲁大学准备了34%的预算。 他们的开始也很微弱。哈佛大学于1974年成立了哈佛经纪公司（HMC），并以3亿美元（约4000亿韩元）的资金首次开始运营基金。耶鲁大学在1985年引进了华尔街出身的大卫•斯温森，以10亿美元（约1.4万亿韩元）的规模起步。在斯温森活跃的35年里，耶鲁大学基金的年均收益率达到13%以上，对大学预算的贡献度从10%左右增加到了30%左右。前耶鲁大学校长里克•莱文曾评价斯温森说：“他是耶鲁大学历史上最大的捐赠者。” 各大学如何运作资金呢？一般像HMC一样，设立运营公司，投资股票、债券、对冲基金、企业收购合并（M&A）、房地产等。这与其他私募基金没有什么不同。华尔街出身的同门等少则数十名，多则数百名作为运营角色参与其中。虽然基金规模相对较小，但取得显著成果的大学也很多。美国得克萨斯州贝勒大学运营着20亿美元（约2.8万亿韩元）的基金，最近5年的年平均收益率高达10.9%，比布朗大学（13.3%）以外的其他常春藤盟校都要高。这是建立不偏不倚的投资组合，最大限度地减少风险负担，谋求稳定收益的结果。在基金运用方面，大学也不干涉，而是最大限度地保障运营公司的独立性，取而代之的是透明地公开运营结果并进行评价。 去年，国内291所私立大学的校费会计积累金共达11.2931万亿韩元。大部分投资资金都寄托于存款等安全资产，只有61所大学在股票上投资了1.6506万亿韩元。投资100亿韩元以上的大学只有26所。但是，在这些大学中，哪怕是1韩元，也只有7所大学获得了收益。同期，由于股市的繁荣，国民年金运用收益率达到了13.59%。 国内大学最近因学龄人口减少和学费冻结，正在经历财政上的困难。由于工资低，优秀教员流失到海外。当然，大学资产有很多房地产，很难轻易获得收益，而且由于当局的限制，大部分只能投资安全资产。那么，从现在开始，教育当局和大学是不是应该为建立百年大计的基金运用系统而齐心协力呢？

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