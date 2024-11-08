没有刹车的特朗普，当选第一天起表示“通过力量实现和平”. November. 08, 2024 08:39. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 美国当选总统特朗普的（职务）接收委员会在总统选举第二天即当地时间6日表示：“美国国民取得了历史性胜利，选出了特朗普总统。接收委员会将从第一天开始履行特朗普总统的议题。”共和党在总统选举和参议院选举中获胜，众议院选举获胜的可能性也越来越大，特朗普方面正式表明了强行推进“美国优先主义”政策的意志。有预测称，如果共和党在众议院选举中也最终获胜，特朗普的主要政策实际上可能会在没有刹车的情况下推进。 接收委员会主席琳达·麦克马洪和霍华德·鲁特尼克当天在声明中表示：“今后几周内，特朗普总统将制定降低费用、使美国人生活安全的政策。”特朗普竞选团队也强调：“美国国民要求‘美国优先’贸易政策、减税、能源解放、通过力量实现和平、安全的国境，这是美国国民给予的历史性授命。” 被誉为特朗普策士的前白宫国家贸易委员会主席彼得·纳瓦罗当天也表示：“为了尽快履行所有承诺，将积极推进议题。（就任后的）头100天将由（不需要立法的）行政命令支配，今后一年将进行广泛的规制改革。” 共和党还暗示，为反映特朗普的竞选承诺，有可能立即调整明年的预算案。联邦参议员林赛·格雷厄姆表示：“如果我们占据众议院席位，将正式推进预算调整。” 因此，有人预测说，特朗普承诺减少对乌克兰的援助预算等“抹去拜登政策”最快将从本月开始推进。美国政治专门媒体《政客》报道说：“（因为这样的理由）拜登政府正在考虑在剩下的任期内加快对乌克兰的援助等‘防特朗普措施’。”

한국어