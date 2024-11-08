尹锡悦：“具体是就什么道歉，说起来有点困难”. November. 08, 2024 08:37. by 黄亨准记者、李相宪记者、尹多彬记者 constant25@donga.com、dapaper@donga.com、empty@donga.com. 尹锡悦总统7日在记者招待会上表示：“因为我周围的事情，让国民感到了担心和挂念。所有这一切都是我的失察、我的无德所致。向国民表示真诚道歉，感到愧疚。”尹锡悦一边口里道着歉，一边从座位上站起来低下了头。但是，对于“请具体说明，承认哪一部分，可以进行道歉”的提问，尹锡悦答道：“具体来说是有点困难的。因为处事不够正确， 总统与总统夫人之间沟通、协议没有得到遵守，才出了事，所以道歉。” 在当天在龙山总统室举行的对国民谈话及记者招待会中，尹锡悦对围绕明泰均的疑惑表示：“我并没有做过与名某相关的不合适的事情，也没有什么可隐瞒的。”但是，对于自己在与明泰均的通话中说过的“我说了给金映宣”的部分，尹锡悦没有作出明确的解释。在野党主张，这一发言是尹锡悦夫妇介入公推的物证。尹锡悦虽然说自己没有要求过明某“帮忙做一下舆论调查”，但对于有没有接到未公布的舆论调查的报告，并没有作出说明。 对于夫人金建希干预国政的疑惑，尹锡悦表示：“金建希人马是听起来非常负面的说法。把总统夫人的建议当作干预国政，不符合韩国的政治文化。把我当作目标，真的是恶魔化了我的妻子。”对于在野党推进的金建希特检法，尹锡悦批评称：“这不是发挥司法的作用，而是政治煽动。搞特检本身，不仅对我妻子，对于其他人也是人权践踏。” 尹锡悦当天的对国民谈话和记者会分别历时15分钟和125分钟，但对于介入公推疑惑等与金建希和明泰均相关的本质性疑惑，或是不作具体解释，或者直接否认并强烈反对。有记者提问，“（你的说法）可能让人误会，本来是些不用道歉的事情，因为太吵了才道的歉。总统是在就什么道歉，有点让人发懵。”尹锡悦说：“如果明确指出做错了什么，（错的）我会道歉，不是的就会说不是。事实上，有很多被误解的地方。” 国民力量党亲韩东勋派系批评说：“说要是道歉，结果只是通过谈话自夸自赞。”亲尹锡悦派则表示：“坦率和洒脱。”党内出现了不同的评价。部分亲韩东勋人士主张：“韩代表提出了5大要求事项，但没有任何进展。可能会有很多人提出以第三者推荐方式的《金（建希）女士特检法》要求。”共同民主党强烈谴责说：“通篇是谎言和辩解的谈话。尹总统最终背弃国民，选择了夫人金建希。”

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