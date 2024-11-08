高物价、民生难引发的美国“政权审判论”. November. 08, 2024 08:36. . 共和党候选人特朗普当选第47届美国总统的决定性原因，是高物价导致的经济困难。同时成为焦点的非法移民问题最终也是直接关系到美国平民层就业的经济问题。也就是说，对未能照顾民生的政权的审判论决定了胜负。 美国有线电视新闻网（CNN）选举当天的出口民调显示，58%的投票者表示“不支持”拜登政府的履职，明显高于40%的“支持”。此外，22%的人回答“因为通货膨胀经受了严重的困难”，53%的人回答“经历了中等程度的困难”，相当于75%的人回答因高物价而痛苦。只有24%的人回答“经济状况比4年前有所好转”。在拜登政府期间，经历1980年第二次石油危机后40多年来最严重的高物价的美国选民们实际上站出来对政权进行审判。 特朗普提出的“4年来生活好转了吗”的口号甚至渗透到了传统民主党支持层的黑人、西班牙裔男性“蓝领”。饱受就业不安折磨的他们对于“非法移民将抢走你的工作”的信息也深有同感。也就是说，相比没有提出明确经济蓝图的民主党候选人哈里斯，人们更期待特朗普能更好地实行经济政策。 此次选举结果对韩国也有很大的启示意义。家里做饭和下饭馆的物价比去年和前年上涨了百分之好几十。与经历高利息时代负债减少的发达国家家庭不同，韩国的中产阶层因为剧增的债务和利息，消费余力正在枯竭。要知道，如果朝野政治圈陷入政治斗争，放弃民生问题，总有一天，一定会受到选民的审判。

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