在李在明面临一审宣判前夕，金东兖与金庆洙在德国会面. November. 07, 2024 08:29. by 李胜宇记者 suwoong2@donga.com. 京畿道知事金东兖和前庆南道知事金庆洙当地时间2日在德国柏林会面的事实迟迟才被传开。在本月共同民主党代表李在明涉嫌公职选举法及教唆伪证面临一审宣判之前，非李在明派系大选候选人举行会面，引起了在野党的关注。 京畿道6日表示：“金知事1日结束荷兰巡访后，前往德国柏林，在当地举行了政策座谈会。恳谈会结束后，与滞留在当地的金前知事进行了没有计划的自然会面。”据悉，两人参加了今年5月在庆南金海峰下村举行的“卢武铉前总统逝世15周年追悼仪式”，并进行了对话，直到最近还多次单独会面。 金东兖接连聘请在今年议会选举中落选的非李在明派系前议员高永寅、全海澈等担任京畿道经济副知事和道政咨询委员长等，被评价为开始构筑非李在明派系势力。被称为“亲文在寅嫡子”的金庆洙在结束约1年的英国留学后，目前滞留在德国，预计不久后回国。两人和前国务总理金富谦一起，被在野圈认为是与李在明抗衡的对象。 共同民主党内非李在明派系的国会外组织“初一会”计划邀请金东兖或金富谦作为演讲者参加12月1日的聚会。“初一会”相关人士表示：“将听取有关美国总统选举后韩国政治和共同民主党未来的演讲。”

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