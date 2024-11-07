特朗普开启第二季：“让美国受到尊重”. November. 07, 2024 08:28. by 华盛顿=常驻记者 文炳基、李东勋记者 weappon@donga.com、dhlee@donga.com. 美国共和党总统候选人、前总统特朗普被确定为第47届美国总统。随着提出“美国优先主义”的特朗普成为白宫的新主人，韩半岛局势和国际秩序将再次掀起激浪。 截至当地时间6日凌晨2时，以美联社的统计为准，特朗普在538名选举人团中确保了过半数的276人，战胜了民主党总统候选人、副总统哈里斯。特朗普继在格鲁吉亚和北卡罗来纳州等南部“阳光带”摇摆州获胜后，在2020年拜登总统获胜的宾夕法尼亚州和威斯康星州也取得胜利，从而确定了胜负。特朗普在仍在计票的密歇根州、亚利桑那州和内华达州也领先哈里斯，有望取得胜利。也就是说，特朗普很有可能包揽当初预计会展开激烈交战的7个摇摆州，取得压倒性胜利。 因对2020年大选结果不服和“1月6日冲击国会事件”而作为美国总统首次被刑事起诉的特朗普成功连任，是因为在拜登政府时期，不仅是对高物价感到绝望的白人劳动者，就连一直支持民主党的青年和黑人、拉丁裔选民也背弃了哈里斯。另外，由于乌克兰战争和加沙战争等全球纷争的扩散，认同孤立主义和保护主义的美国人增加也是胜利的背景之一。 在与总统选举同时举行的参众两院选举中，共和党时隔4年再次夺回参议院多数党，特朗普将强行实施普遍提高关税和停止对乌克兰援助等比他第一个任期更加强有力的美国优先主义政策。如果特朗普要求与朝鲜国务委员长金正恩重启首脑外交、重新协商驻韩美军防卫费，韩半岛局势也将不可避免地发生剧变。 特朗普在当天的胜利演说中表示：“现在是美国治愈分裂创伤的时候了，我们将共同走向团结的国民。”他还说，“将把美国重新打造成受到尊重的国家”。 此外，随着特朗普有望当选，6日下午3时30分，在首尔外汇市场，韩元对美元的汇率比前一个交易日上涨17.6韩元（韩元贬值），以1396.2韩元收盘。据分析，当天汇率上升反映了特朗普大规模减税和提高关税等经济政策最终将导致“王者美元”的回归。

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