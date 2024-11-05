被“球衣”包围，NHL首位女教练请求“暂停”. November. 05, 2024 08:14. by 波士顿=AP新闻 . 北美冰球联盟（NHL）西雅图队的助教杰西卡•坎贝尔（中）在4日与波士顿队的客场比赛第3小节（通常每段20分钟）暂停时段，正在召集选手们进行指示。7月上任的坎贝尔是NHL首位女教练。现年32岁的坎贝尔曾是加拿大女子冰球国家队选手。在比赛中，波士顿队最终以2比0获胜。

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