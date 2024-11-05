在杀人率第一的城市，响起“值得活下去的人生”的希望之歌. November. 05, 2024 08:09. by 朴贤益记者 beepark@donga.com. “墨西哥对每个人来说都有机会。人生很好（Life's good），值得活下去。” 这是从加勒比海岛国海地移民到墨西哥的里蒂涅先生的故事。作为教师，由于海地政治、社会不稳定，3年多来一直处于无政府状态，最终他暂时放弃了作为教育者的道路，移民到了墨西哥。现在他在便利店工作，寻找新的梦想。他说：“我们要为了实现梦想，改变世界而生活。”里蒂涅的故事于上月26日在YouTube上发布，目前点击量已达到4万人次。 LG电子4日表示，与墨西哥最大规模的广播电视台Milenio Television合作推出的《好新闻也是新闻（Good news are news）》栏目在广播及网上累计观看量达到3.4亿人次。这是倒算广播收视率，加上在线视频点击量后计算得出的数值。《好消息也是新闻》是像里蒂涅的事例一样，向墨西哥社会传播LG电子的“Life's Good”信息的活动，是关注在社会各处实践感动和希望的“无名英雄”的栏目。 墨西哥因毒品卡特尔、黑帮等，被认为是全世界治安最不稳定的国家之一。除战争国家外，去年，墨西哥塞拉亚在各城市的杀人率中居首位。墨西哥包括塞拉亚在内的7个城市杀人率排在前10位。LG电子表示，墨西哥新闻主要是毒品、暴力等负面报道较多，因此向千禧一代方面提议了活动。从讲述被美国驱逐为非法移民后，通过烧烤（BBQ）连锁店东山再起的三人帮的视频开始，到里蒂涅的故事，今年3月至10月共播放了6篇。 墨西哥国民的反应也非常热烈。在里蒂涅的视频中，出现了“希望他能重新成为教师，教年轻人”、“反而通过外国人重新认识了墨西哥”等助威和感动的留言。此外，视频中还出现了“希望上帝祝福成为很多人模范的您”、“看到幸福的样子和感受到成就感的样子，内心十分高兴”等积极的留言。

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