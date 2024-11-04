拒绝听取民心和舆论的执政党的结局. November. 04, 2024 07:57. . “都说我们是秘密资金政党，民主党不是足足收了2亿日元（约18亿韩元）吗？” 在日本众议院（下院）选举最后阶段，东京的一个游说现场，自民党有关人士拿着麦克风提高嗓门这样说道。无论是韩国还是日本，在选举游说现场，党有关人士、地方议会政治家等都会做出惊险的发言，活跃气氛。日本首相石破茂对在野党的批评曾被媒体熟知，这一次他的发言多少有些“降低调门”。没有被媒体报道的在野党批评更多，程度也更高。 自民党提出的“民主党收受幕后资金2亿日元”可以追溯到2009年。当时爆出的争议认为，时任首相鸠山由纪夫在政治资金报告上虚假记载捐款高达2亿日元。这一重大事件也是导致政权交替后执政9个月就辞职的由头。 日本国民对从去年开始浮出水面的秘密资金问题投来犀利的目光，但自民党却说：“15年前在野党更加糟糕。”自民党说：“你们不记得民主党政权有多糟糕吗?”，咬住了在野党不放。自身充满问题的执政党指责在野党，要求人们投自己一票，国民当然不会如其所愿。 在游说现场，可以直接感觉到选民们的背离。在地铁站附近的市场大道游说中，听到台上说到“民主党收受2亿日元”后，远处一名抱着胳膊呆呆地听演讲的衣着简陋的男子喃喃自语道，“这是在说啥呢”，离开了现场。名义上直到3周前还每天作为首相出现在电视上的岸田文雄，在党网站上发布了“进行游说”的公告，但在似乎只要站上数十人就会显得拥挤的游说车前的狭窄空间里，也是空空荡荡的。看似党内相关人士的人不断高喊“现在岸田前首相正在游说”，但行人对此没有表现出任何关心，加快了步伐。 “在游说现场，不要在讲台前，而要在远处进行采访。”在韩国政治部记者之间通用的“金玉良言”在日本也不例外。反正讲台前都是不管说什么都会响应的党有关人士和极端支持者。据说，在自民党风头正劲的时期，人们聚集在讲台外，能形成三四个大圆圈。而这次，就算石破茂到场，也只能勉强站上一圈。而且还是只有首相级著名演讲者来参加，才能达到这种程度。记者曾亲眼目睹，参加东京中心地区选举的自民党牵连秘密资金的议员在没有一名听众的情况下，对着空气进行演讲。 前首相安倍晋三执政时期，人们评价称“虽然存在腐败，但经济还行”，但现在的自民党连经济都无能为力。21世纪发达国家居然发生因买不到大米而急得直跺脚的“大米风波”，原本每公斤不到2000日元的大米价格超过了3500日元。虽然没有像韩国一样出现“大葱风波”等抗议，但选民们安静地在投票站用选票进行了审判。 在日本，自民党并不是单纯为特定政派代言的政党。从主张修改宪法、走向可战争国家的强硬右翼，到主张拥护性少数者权利的进步选民，它是公认的“国民政党”。作为永远的执政党，自民党是似乎可以原谅一切过失的“绝对一强”，结果因为对民心和舆论视而不见，只能拿到惨败的成绩单。虽然政党支持率（10月1日《朝日新闻》）方面，自民党（33%）和立宪民主党（6%）难以相提并论，但其中包含着要鞭策不够清醒的执政党的信息。不反省自己过失的执政党，不论是哪个国家，都会受到审判。

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