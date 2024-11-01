文、尹两届政府修改了43次……“放弃申请者”大量涌现的百衲衣式申购制度. November. 01, 2024 07:49. . 前年6月以2860万名达到顶峰的申购存折加入者人数连续2年3个月减少，到今年9月底已降至2679万名。文在寅、尹锡悦政府中修改了43次，申购制度变得极度复杂，住宅供应不足、中奖概率下降后，放弃公寓申购的所谓“放弃申请者”大为增加。 规定申购制度的《住宅供应相关规则》《公共住宅特别法施行规则》在过去政府5年里修改了27次，现政府在2年半的时间里修改了16次。因为每当出台房地产对策时，都会增加新的条目。今年5月推出的国土部申购制度说明资料中，“经常出现的问题”条目增加到了480个。据说，连收费提供咨询的申购专门咨询企业也生意兴隆。 因为漏洞百出的申购制度，出现了很多不正常的行为。根据《东亚日报》的采访，在京畿道河南市结婚7年的李某生下3名子女后也没有进行结婚登记。因为担心因为结婚前妻子拥有的房子而错过申购机会。据悉，最近在首尔江南地区的“彩票认购”中以新婚夫妇特别供应中奖的38岁金某，为了符合“去年城市劳动者月平均收入的100%以下”的收入标准，成立了法人，将本人的工资最小化，靠法人信用卡生活。 问题是，历届政府根据政治需要增加了特定世代、阶层的优惠。现政府提高青年、新婚夫妇、新生儿特工比重后，以无住宅支撑的中老年平民感到被剥夺感，正在解除存折。很多人批评说，在售价较高的首尔市江南地区，只有收入较少、能够得到父母资金支援的“金汤匙”青年才能得到优惠。由于反复的修补式修改，目前的申购制度脱离了向无住宅平民提供购房机会的宗旨。有必要从原点全面重新研究制度。

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