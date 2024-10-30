吴明议长：“元老们将集思广益打造AI强国”. October. 30, 2024 07:47. by 金聖模 mo@donga.com. “打造信息通信发达国家的前辈们为了打造人工智能（AI）强国，决定集思广益。” 国家元老会议常任议长吴明（84岁）29日下午在首尔永登浦空军会馆举行的“国家元老会议33周年及元智院成立仪式”上接受记者采访时做出了上述表示。吴常任议长强调：“虽然韩国在产业革命时因无法应对而非常贫穷，但在信息革命时，先驱者们将韩国打造成信息通信第一的国家。为了应对AI时代，重新聚集了引领信息技术（IT）强国的主角们。” 当天举行了由前任长官、次官和大学校长、学者等社会各界元老100多人参加的社团法人国家元老会议的智囊团“元智院”成立仪式。以研究员身份参与的这些人平均年龄在70岁以上。元智院的意思是“汇集元老们智慧的地方”。 元智院院长由前共同成长委员长柳庄熙担任。被称为“宏观经济通”的前副总理兼企划财政部长官玄旿锡、曾担任三星电子社长的前信息通信部长官陈大济、前首尔大学校长吴世正、前法务部长官李贵男等作为研究员参加了此次活动。“104岁哲学家”延世大学名誉教授金亨锡、嘉泉大学校长李吉女、前国会议长姜昌熙、前国务总理郑云灿等担任顾问。 吴常任议长从1981年到1988年担任交通部次官和长官，被认为是引领韩国信息通信基础设施设计的主角。吴常任议长计划利用这样的经验，与元智院研究员们一起为描绘AI时代的未来贡献力量。吴常任议长表示：“各界专家将像特别工作组（TF）一样进行研究，并以给政府提供创意的方式运营”，“计划明年2月举行以AI为主题的首届论坛。”

한국어