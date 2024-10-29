KAIST可穿戴式机器人蝉联“半机械人仿生奥运会”冠军. October. 29, 2024 08:24. by 张恩智记者 jej@donga.com. KAIST（韩国科学技术院）研究团队开发的新型可穿戴式机器人，在克服障碍的机器人技术竞演大赛“Cybathlon 2024”上获得了冠军。在每4年举行一次、被称为“Cyborg（半机械人仿生）奥运会”的该大赛上，KAIST继2020年之后连续两次夺冠。 28日，据KAIST透露，由机械工学系教授孔庆哲（人名音译下同）率领的EXO-Lab•MOVE Lab•Angel Robotics共同研究团队为下半身完全瘫痪的残疾人开发出了新型可穿戴式机器人“WalkON Suit F1”，并在本月27日举行的大会上获得了可穿戴式机器人部门的冠军。 WalkON Suit F1实现了机器人可以自行走过来与轮椅对接，使佩戴者可以自行佩戴机器人。脚上的6个通道的地面反力传感器每秒测定1000次机器人的均衡，维持均衡，通过实现神经网络的人工智能（AI）控制板识别情况。 可穿戴式机器人项目是下半身完全瘫痪的残疾人完全依靠机器人直接行走，执行多种任务。在规定时间10分钟内△在狭窄的椅子之间侧步 △移动箱子 △没有拐杖的自由步行 △通过门 △使用双手操刀法等高难度任务，但KAIST队在6分41秒内完成了所有任务。团队中下半身瘫痪的残疾人选手金承焕研究员发表夺冠感言说：“能够用自己的身体宣传大韩民国的可穿戴式机器人技术，感到非常激动。”KAIST方面表示，“在上次大赛上，KAIST队也迅速完成了所有任务，当时有人问金炳旭选手（下半身瘫痪）是否真的瘫痪。” 延世大学机械工学部申东俊教授及其研究组带领的“BeAGain”团队也在此次大赛肌肉电刺激（FES）康复机器人自行车项目中获得了金牌。康复机器人自行车项目是下半身完全瘫痪的残疾人骑着机器人自行车最快跑完1960米长的跑道才能获胜的比赛。研究团队打败了之前大赛的冠军荷兰，创下了6分2秒的记录，获得了金牌。

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