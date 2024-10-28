不敢起诉明太均的执政党，调查拖拖拉拉的检察机关. October. 28, 2024 09:54. . 由于总统夫人金建希介入公推疑惑的核心相关人士明太均（音），执政党处于超紧张状态。明某不仅主张自己向称自己为“明博士”的尹锡悦总统推荐了前监查院院长崔在亨为国务总理，还称曾向金建希建议“让三个人做事”等，不断爆料。 让执政党感到紧张的揭发不止这些。揭露前国民力量党议员金映宣的公推交易疑惑的姜惠敬（音）在国政监查中表示，明某以进行有利于尹锡悦的舆论调查为代价，让金映宣得到了公推。如果真的有过上述人事推荐和政治建议，国民的失望感会增大，但并不是非法行为。但是，如果介入公推疑惑和舆论调查造假疑惑属实，则是要受到刑事处罚的选举犯罪。这是连其影响都无法预测的事件。 随着被指与明某有过接触的20多人“明太均名单”的出现，执政党落到了每天只能盯着明某嘴巴的地步。明某隐瞒支持曝光的“烟雾事件”传闻也像幽灵一样在汝矣岛流传了很久。 与明某接触过的执政党人士认为明某是“政治掮客”，一致认为揭露不是事实。也有人澄清称，虽然见过几次面，但是因为明某说话太过荒唐，断绝了关系。尹总统21日在与国民力量党代表韩东勋的面谈中，也承认与明某接触的事实，但表示“认为有问题，所以果断地断掉了联系”。 果然如此的话，执政党以散布虚假事实损害名誉的嫌疑起诉明某，查明事实关系，让明某受到处罚即可。然而，却听不到明某被起诉的消息。首尔市长吴世勋虽然声称已经写好诉状，但实际上并没有提交。据首尔市政务副市长金炳民透露，是因为自己等人的积极劝阻。如果采取法律措施，就会被“明太均问题”所埋没，一直成为新闻，因此进行了劝阻。 但在野党的看法不同。他们认为，执政党害怕真相得到查明本身。意思是说，如果通过调查，哪怕明某的揭露被部分证实属实，在以后的地方选举或议会选举中可能会受到致命打击，因此执政党不能起诉明某。 凑巧的是，正在调查明某和金映宣的检察机关也进展缓慢。庆南选举管理委员会委托调查是在去年12月，姜惠敬向检方提交4000多个通话录音文件是在今年初。但检方最近才着手进行强制调查，2名检察官也是后来才派。据悉，检察机关本月初对怀疑有舆论调查资料的庆南昌原某公认中介事务所进行了扣押搜查，但没有发现其他资料。 看着不敢起诉明某的执政党和在调查上拖拖拉拉的检察机关，国民们更加好奇该事件的真相。执政党和检察机关现在应该留意到，结束“明太均争议”的办法，是一如国民所希望的那样，尽早查明真相。

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