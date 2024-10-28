韩东勋：“反对总统，因为这是大家的生存之道”. October. 28, 2024 09:57. by 崔惠玲记者、权九龙记者 herstory@donga.com、9dragon@donga.com. 国民力量党代表韩东勋27日表示：“我反对总统并不是反对他个人。作为党代表，我认为那是正确的道路，是我们所有人的生存之路，所以提出了（不同意见）。”尹锡悦总统不久前在面谈中事实上拒绝了韩东勋提出的有关总统夫人金建希的3大要求后，为监察总统配偶的不正之风，韩东勋正式宣布推荐特别监察官，引起总统室和亲尹阵营的反对，于是他亲自出面，就执政圈内部矛盾激化的情况作出解释。 韩东勋当天在首尔市圣水洞举行的“逆面试×国民力量党，‘2030’提问，政党回答”活动中，被问到“国民力量党的竞争力和不同之处”时，回答说：“（与共同民主党不同）我们尊重并允许不同意见。”他说：“我作为党代表，提出了很多不同意见。在国民力量党内部，反对我、说再多嘲弄性的话，也都可以。” 韩东勋表示：“共同民主党内，无法想象院内代表、主要党务工作者会严厉批评李在明代表的司法风险。这是很大的不同之处。国民力量党是健康的民主政党。”国民力量党内亲尹派系的院内代表秋庆镐对韩东勋推进特别监察官一事表示反对，称这是“国会事务”。 对于秋庆镐在国会运营委员会国政监察结束的11月1日以后召开特别监察官相关议员全体会议一事，亲韩东勋派系当天表示，“应该在本周内召开议员全体会议。应该打开表决的可能性”，对秋庆镐施压。亲韩派领导层相关人士表示：“没有理由把议员全体大会推迟到11月的第二周。议题被提上来的时候应该尽快召开。”另一名亲韩东勋派系议员则表示：“即使进行表决，我也有信心。” 相反，亲尹派系则表示不满称：“在国政监查结束之前的本周，召开议员全体会议比较困难。不能走向阵营之间的投票对决。”该党国会内领导层相关人士表示：“哪里有过通过表决决定过这样的问题。内部继续分裂是好事吗?”一名亲尹派系议员也表示：“表决很有负担。为什么执政党代表不能阻止在野党的攻击，而是攻击总统呢?” 在这种情况下，在党内以派系色彩淡薄的中立地带议员为中心，越来越高的声音认为，“如果进行表决，所有人都会灭亡。无论谁输，都会出现去留问题。议员全体会议前韩代表和秋院内代表应该找到协议点”。由此，执政党内部有人提出，在召开议员全体会议之前，韩代表和秋院内代表有可能就特别监察官进行谈判。 韩东勋26日在朴正熙前总统追悼活动中也表示，“将继承朴前总统的心，走向变化和革新之路”，秋庆镐则表示，“最重要的是为了国民的团结和团结，应该做更多的事情”，发出了相反的信息。

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