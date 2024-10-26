“平生难得一见的WS”，门票转售价格创历史新高. October. 26, 2024 07:53. by 任寶美 bom@donga.com. “本赛季的世界大赛是像哈雷彗星一样到来的比赛。” 美国体育专门媒体《The Athletic》将2024美国职业棒球大联盟（MLB）世界大赛（总决赛•7战4胜制）比喻为哈雷彗星。哈雷彗星是以约76年为周期，在地球上可以观察的彗星，意味着一生中看两次就算是经常看到的程度，是非常罕见的比赛。 从26日开始在洛杉矶道奇体育场开始的洛杉矶道奇队和纽约扬基队的世界大赛是MLB顶级球队之间的对决。本赛季道奇队在国家联盟（NL）中取得了最多胜场数（98胜），扬基队在美国联盟（AL）中也拿到了最多胜（94胜）。这是自1995年引入外卡制度以来，两大联盟最多胜球队之间第四次在世界大赛上相遇。这也是两队时隔41年再次在世界大赛上相遇。 特别是，在此次世界大赛中，NL本垒打王大谷翔平（道奇队•56记本垒打）和AL本垒打王阿隆•泽基（纽约扬基队•58记垒打）之间的真正较量成为热门话题。这是自1956年米奇•曼德尔（纽约扬基队）和杜克•斯奈德（布鲁克林道奇队）相遇后，两队阵容中首次都有“50记本垒打”击球手。 被评价为事实上已经确定本赛季各自联盟最有价值球员（MVP）的大谷翔平和泽基都是首次参加世界大赛。泽基（或译贾奇）2016年进军顶级联赛，2017年获得AL新人奖，2022年刷新AL最多本垒打记录（62记本垒打），成为AL MVP。接着在他担任队长第二年的今年，时隔15年带领球队进入了世界大赛。大谷翔平也在2018年洛杉矶天使队出道并获得AL新人奖，之后两次登上AL MVP（2021、2023），但从未踏上过秋季棒球舞台，在本赛季前夕他作为自由签约选手（FA）转会到道奇队，直接带领球队进入了世界大赛。 在此次世界大赛中，以泽基、大谷翔平为首，包括道奇队的穆基•贝茨、弗雷迪•弗里曼、扬基队的吉安卡洛•斯坦顿在内，仅常规赛MVP获奖者就有5人。这是历史上MVP获奖者最多的世界大赛。在此之前，最高记录是4人。贝茨说：“这是所有人都想要看到的画面。我们也希望如此。两支好队伍相遇了。当然，要横穿美国进行（从西部洛杉矶到东部纽约）漫长的飞行，但因此也会更加有趣。” 因为是出了名的盛宴，票价也在飙升。美国有线电视新闻网（CNN）24日报道说：“据门票转售网站TickPick透露，本赛季世界大赛的门票平均飙升至1703美元（约236万韩元）。”此前的世界大赛转售门票的平均最高价是芝加哥小熊队战胜克利夫兰队时隔108年再次夺冠的2016年世界大赛时创下的1691美元。日本电视台为了现场直播大谷和山本由伸等两名日本选手参加的世界大赛，将预定播出时间重叠的人气动画片《海贼王》的新插曲系列的公开时间推迟了一周。 在第1场比赛两队的首发投手方面，道奇队将派出杰克•弗拉赫蒂，扬基队的投手是盖瑞特•科尔。弗拉赫蒂在此次季后赛（PS）的3场比赛中首发出场，平均责任失分高达7.04，但在国家联盟冠军系列赛第1场比赛中，他以7局无失分的成绩完成了好投。扬基队的老将科尔在此次PS的3场比赛中首发出场，平均责任失分3.31，表现中规中矩。

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