美国音乐专刊评选“2020年代最佳歌曲100强”,NewJeans的《Ditto》排名第23位. October. 25, 2024 08:08. by 李浩载记者 hoho@donga.com. 女子组合NewJeans(照片)的歌曲《Ditto》入选美国音乐专门杂志《Paste》评选的“本世纪20年代至今最佳歌曲100强(The 100 Best Songs of the 2020s So Far)”。 NewJeans所属经纪公司ADOR 24日表示,2022年发表的《Ditto》在16日(当地时间)发表的该排行榜上排名第23位。在碧昂丝等美国流行歌手的歌曲主要被选定的该排行榜上榜的K-POP歌曲只有《Ditto》。《Paste》说:“考虑到2020年代K-POP的情况,没有比NewJeans更有人气的组合了”,“是一部完美展现NewJeans新开拓体裁的地位和组合的爆发性明星性的代表作。” 《Paste》在上个月25日(当地时间)发表的“历史上最优秀的迷你专辑100强”中,NewJeans去年7月发表的歌曲《Get Up》排在第52位。《Paste》当时评价说:“以在K-POP中未被充分利用的方式,给人带来干练、微妙的声音。”

한국어