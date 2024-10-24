这些国家，在没有自残矛盾的情况下增加医生、挽救必需医疗和地方医疗. October. 24, 2024 08:20. . 韩国政府提出医科大学有必要“扩招2000人”，其理由是拯救必需医疗和地方医疗。确保与生命直接相关领域的适当医疗团队、缩小地区间医疗差距，是所有国家的主要医疗政策目标。但《东亚日报》采访组访问的美国、日本、加拿大、荷兰等任何一个国家，在推进相关政策时，都没有像韩国一样经历自残的医政矛盾。因为它们都是通过合理的待遇体系防止偏重医生，科学地推算各地区诊疗科目不足的医生人数，并逐渐扩充。 美国是破格对待必需医疗医生的国家。专业医生年薪前两位分别是神经外科和胸部外科，平均年薪分别为10.54亿韩元和9.95亿韩元。这与被称为“皮肤科、眼科、成型外科、整形外科”的非必需领域年薪排名靠前的韩国形成了鲜明的对比。美国必修科专业的招生率是胸部外科100%（韩国38%）、妇产科99.6%（63%）、少儿青少年科91.8%（26%）。美国还稳定地培养出为增进人类健康做出贡献的医生和科学家，主导全球制药市场，这得益于运营相当于医生年薪的补偿体系。 在日本，地方上的医生空缺由获得学费和生活费、需要在脆弱地区义务工作9年的地方医生填补。2008年在全国实行之前，这一制度在长崎县进行了38年的试运营和完善，成为它稳定的秘诀。日本比韩国更早经历老龄化，医科大学的扩招也较早开始，最近17年间增加了23%。设立独立的议事推算机构，以科学依据为基础，在不降低教育质量的前提下扩招，这是所有国家都遵循的公式。加拿大花费了20年的时间才将医大名额增加到3150名。 韩国医科大学（医学院）的扩招情况正好倒过来。并不是纠正助长偏好美容医疗和首都圈的待遇体系，而是先决定医科大学扩招，确定扩招规模后，事后才设立推算机构。由于政府单方面决定扩招，必需医疗专业医生集体离开，教育条件恶劣的地方医科大学大幅扩招，令人担心与首尔地区的医科大学出现超大差距。韩国的医疗比世界任何国家都有更高的性价比，正因政策失败面临崩溃。朝野医政协商机制有望在部分医生团体的参与下在不久后启动。希望能够集思广益，最大限度地减少医科大学扩招的后遗症。

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