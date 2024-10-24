K军工营业利润同比有望增长200%以上，业绩盛宴期待感加大. October. 24, 2024 08:20. by 金炯民记者 kalssam35@donga.com. 在三星电子等国内主要上市企业第三季度（7~9月）业绩低迷的情况下，军工企业的盈利惊喜期待感正在加大。市场预测，现代Rotem和韩华Aerospace等公司的营业利润将比去年同期增长200%以上。也有分析认为，在动荡的国际形势下，军工企业的增长势头将持续一段时间。 据国防产业界23日透露，从28日现代Rotem开始，国内主要国防产业企业将陆续公布第三季度业绩。据Kiwoom证券透露，现代Rotem第三季度的销售预测值比去年同期增长21%，达到1.1177万亿韩元，营业利润增长223%，达到1326亿韩元。主力商品K2战车的波兰出口量正在持续，第二次执行合同也即将签订。Kiwoom证券研究员李翰洁（音）预测说：“第二次合同的规模将比第一次合同增长30%以上”，“如果波兰第二次合同和罗马尼亚新型坦克事业订单成功，军工部门的订单余额将比今年上半年（1~6月）末增长一倍以上。” 对于每股价格即将达到40万韩元的韩华Aerospace第三季度业绩，市场期待很高。韩亚证券预测，韩华Aerospace第三季度业绩将比去年同期增长29%，达到2.56万亿韩元，营业利润将增长202%，达到3468亿韩元。由于多管导弹“天舞”和K9自行火炮等的波兰出口量接连不断，预计短期内业绩将持续增加。 据推测，LIG NEX1第三季度的销售额将比前一年增长38%，达到7392亿韩元，营业利润将增长52%，达到624亿韩元。随着地对空诱导导弹“天弓2”的中东出口和“匕弓”等北美出口进入可视范围，LIG NEX1的业绩也呈现出良好势头。韩华系统和韩国航空宇宙产业第三季度的营业利润预计比去年同期分别增长43%和12%，达到534亿韩元和731亿韩元。 SK证券研究员罗承柱（音）表示：“从之前的订单量来看，军工企业的业绩将长期上升”，“但是，在全球军工市场上，预计与德国等传统军工发达国家的竞争将进一步深化。”

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