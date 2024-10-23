现在韩东勋-李在明会谈应就“金建希特检法”找到共识. October. 23, 2024 08:42. . 国民力量党代表韩东勋和共同民主党代表李在明决定举行会谈。韩东勋在前天下午即将与尹锡悦总统进行面谈的情况下，在上午突然提议进行朝野政党代表会谈，李在明在3个小时后接受了提议。韩东勋似乎是在以朝野政党代表会谈向尹总统施压。 尹-韩面谈中集中讨论了总统夫人金建希的问题。韩东勋表示，“重新表决金女士特检法时，说服了30名议员，担心今后情况会恶化”，嘱咐尹总统采取先发制人的措施，阻止共同民主党等在野党推进“金女士特别法”。据悉，尹总统对此回应说：“如果我们的议员站在与在野党相同的立场上，我也没办法。”同时，对于金建希中断对外活动的要求，他回答称，“已经克制了很多对外活动，除非是必要的活动否则不会进行”，作出了界限不分明的回答。对于在总统室秘书室工作的金建希人马的人事措施，他回答称，“如果具体告知是谁引起什么问题，将采取措施”，作出了近乎拒绝的回答。 对于尹-韩面谈结果，执政党内部出现了“难以再管制赞成金女士特别法的脱离票”的反应。虽然在4日的国会全体会议再次表决中被否决，但执政党的脱离票已增至4票。共同民主党在第二天再次提出特别法议案。这已经是第三次提出。如果总统行使否决权后再次进行表决，很难预测这次会是什么结果。 随着检察机关接连对牵扯金建希的事件不予起诉，舆论正在恶化。有不少舆论认为，不能信任检察机关，应该通过特检进行彻底的调查，必要时要起诉并得出法院的判断。在这种情况下，如果总统连执政党阻止“金女士特别法”的政治名分都不给，执政党将不得不顺应民心。作为执政党，也有责任解决在野党单方面通过法律和总统行使否决权而不断反复的“重复记号”胶着状态。 不过，国民力量党认为，共同民主党的特检法从选定特检开始就不中立，而且调查范围也太广。尹总统继与韩东勋进行次会谈后，又与院内代表秋庆镐共进晚餐，暗示了将抓住这一点，最大限度地管制投票的意志。李在明如果不想把特检单纯利用在政治策略上，就应该拿出尊重特检中立性和最小性的特检法。总统“想干就干吧”的意向得到了确认。现在朝野政党代表应该找出民心所向的共识之处在哪里。

한국어