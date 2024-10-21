习近平回电金正恩，电文中没提“友好邻邦”. October. 21, 2024 08:30. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 中国国家主席习近平时隔15天给祝贺中国国庆75周年的朝鲜国务委员长金正恩回电，表示“愿意为维护地区和世界的和平稳定、发展和繁荣做出更大的贡献”。电报中“兄弟式的朝鲜”等表述与去年的内容整体上相似，但删除了“友好邻邦”等表述。有分析认为，朝鲜与俄罗斯的关系已经接近血盟水平，甚至向俄罗斯派兵，这暴露出了中国对朝俄关系如此密切感到不舒服的内心想法。 据朝鲜中央通讯社20日报道，习近平16日在致金正恩的回电中表示：“将同总书记（金正恩）同志一道，引导中朝传统友好合作关系持续稳定发展。”习近平表示：“中朝两国山水相连，两国之间的传统友谊随着岁月的流逝越来越牢固。衷心祝愿兄弟般的朝鲜人民在以总书记同志为首的朝鲜劳动党领导下，推动社会主义建设伟业不断取得新的成果。” 从优先考虑地区局势稳定的中国的立场来看，很有可能不欢迎朝俄军事合作。因为相对来说，曾是朝鲜第一友邦的中国对朝鲜的影响力可能会减弱。中国外交部就韩国情报部门宣称朝鲜派兵一事表示：“各方应努力缓和紧张局势。”韩国政府一名消息人士表示：“朝鲜决定向西方关注的乌克兰战争派兵，这对中国来说可能会非常不快。” 虽然今年是中朝建交75周年，但两国间的交流及友好程度却非常干燥。对于派遣到中国的朝鲜劳工回归问题，两国之间也展开了心理战。

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