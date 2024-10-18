“增长5%”亮起红灯……中国“向优秀房地产企业追加贷款340万亿韩元”. October. 18, 2024 08:03. by 金喆仲 tnf@donga.com. 中国政府18日表示，今年内将向资金困难的优良房地产企业（白名单）追加支援1.77万亿元人民币（约340万亿韩元）的银行贷款。有预测称，由于经济萧条，中国很难实现当初“国内生产总值增长5%”的目标，在这种情况下，又出台了挽救经济的处方。中国上个月24日下调存款准备金率，本月8日宣布提前投入基础设施相关预算及扩大发行国债方案等，正在积极扶持经济。 中国住房和城乡建设部部长倪虹当天在记者会上表示：“到年末为止，将把以白名单为对象的项目贷款规模增加到4万亿元。”去年11月，中国选定房地产领域的“白名单”并转交给了各银行，并指示银行对名单中的企业进行信用贷款等积极的金融支援。截至16日，白名单贷款审批额为2.23万亿元，相当于今年剩余时间再投入1.77万亿元。 倪虹还表示：“将改造城市内落后地区和100万户危旧住宅。”中国政府表示，计划以35个大城市为中心优先推进100万户住宅建设，今后可能会进一步扩大规模。但他没有公开会在老旧住宅改造上投入多少资金。此外，中国政府还决定增加以低收入层和青年层为对象的保障性住宅供应，到今年底为止，支援450万人新入住。 倪虹就房地产市场表示：“10月初全国主要城市的房地产市场呈现出恢复趋势等，过去3年的调整开始触底反弹。”但有分析认为，此次对策也与市场期待的政府直接财政投入相距甚远。彭博社当天表示：“投资者们对银行和地方政府向房地产市场提供更多的资金的措施感到失望。” 中国经济前景依然不容乐观。中国经济媒体《财新》预测，将于18日公布的中国第三季度（7月至9月）国内生产总值增长率为4.4%。彭博社预测为4.5%。这一数值低于今年第二季度（4月至6月）的4.7%，是今年季度最低值。

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