如果“乐童音乐家”还在上学，能否弄哭韩江？. October. 18, 2024 07:58. . “要我如何，如何离开你，在之后一直等待，直到我们那深似海的爱恋全部干涸，或许这就是离别吧”，发表这首歌（《就连离别都爱，只是爱你而已》）的2019年当时，兄妹组合乐童音乐家的哥哥李灿赫23岁，妹妹李秀贤20岁。这不是经历过爱情、离别、死亡几圈的中壮年，而是刚站在20多岁门槛的兄妹手里的文章。 凭借这首歌让新晋诺贝尔文学奖得主、作家韩江感动到流泪的乐童音乐家上学的时间很短。兄妹俩在小学时跟随传教士的父母移居蒙古。在那里没有上正规学校，而是通过家庭学校学习。最大的原因是“吃饭时拌酱油吃，很难随便买一套紧身牛仔裤”的家庭状况。 但是多亏了那样的环境，乐童音乐家才能盛开。虽然不会写乐谱，但只要哥哥哼歌，妹妹就会制作成旋律，在饭碗上哗哗流淌的煎鸡蛋也制作成了歌曲（《煎鸡蛋的梦》）。代替从第0节课到补课的授课时间表，赋予了自律，可以代替学校规定的教科书，选择自己喜欢的小说。兄妹的父母说，在家学习初期，像学校一样制定上课时间表，在家试过几次，后来撕掉了。相反，父母回忆说，看到孩子们看着冰柱写字或哼歌的样子，故意夸张地称赞说“真的做得很好”，而且因为太兴奋了，所以就更来劲了。 据父亲韩胜源作家回忆，韩江小时候独自躺在房间里享受着空想和梦想。如果不和同龄的孩子们一起玩，找找去哪儿的话，经常会独自躺在自己的房间里发呆。如果问她在干什么，就会说“幻想”。如果是急躁的最近父母，可能会以孩子社交能力不足为由，带孩子去游乐场或跆拳道场，但父亲从未催促过孩子“起床学习”、“出去玩玩吧”等。相反，他从事的是自己的本职工作写作，而女儿则是看着那个长大的。 韩江和乐童音乐家。用“天才”这样的修饰语来形容这两者有点肤浅。相比之下，他们是可以在自由的环境下尽情思考、幻想和挑战的童年时代创造的“美丽的人们”。但是看着他们，韩国社会在欢呼的同时也表现出了焦急的样子。已经开始奔忙表示要培养出第二个韩江，要成为第二个乐童音乐家。补习班街挂出了“像韩江一样写作”、“韩江读书学习”的广告，家长们正在打听写作教室。书店柜台说不定不久后就会出现《养育孩子，像韩江一样》等书籍。用学习法和教育法代替所有伟人的故事中最重要的部分，最终还原为私教育，这个国家的痼疾似乎又要犯了。 诺贝尔奖并不是颁发给世界第一的奖项。非要追究的话，给了比任何人都苦恼、共鸣、失败后再次尝试的人。第2个韩江，第2个乐童音乐家没有必要出现，也无法出现。每个人都不一样，有必要培养出“第二个谁”吗？相信并培养孩子的气质，总有一天他们的人生会开花结果。即便不是诺贝尔奖。

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