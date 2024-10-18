继“迪奥包”之后，“德意志汽车股价”也不作起诉……在“活权力”面前变得渺小的检察机关. October. 18, 2024 07:57. . 检察机关昨天就德意志汽车股价操纵疑案，对总统夫人金建希进行了不起诉处理。也就是说，金建希只是委托操纵股价的势力管理账户，并不知道操纵股价。继2日就“收受迪奥包”事件不起诉后，时隔半个月，“德意志汽车股价”事件也决定不予起诉，对检察机关公正性的质疑之声随之日益高涨。 认为应该起诉金建希的舆论高涨的契机之一，是作为钱主参与操纵股价的孙某在二审中因涉嫌帮助被判有罪。但检方表示，孙某和金建希的情况不同。孙某是从操纵股价的“主谋”金某口中得知“管理德意志股价”后，根据金某的要求亲自订购的“专业投资者”，而金建希则因缺乏股票相关知识和经验，相信德意志汽车前会长权五洙而进行了投资。但韩国交易所分析说，孙某因德意志股票交易损失了1亿多韩元，金建希和她母亲则一起赚取了约23亿韩元的差价。检方认为“金（建希）女士只是对股票理解度较低的普通投资者”，试问有多少人会同意这种判断？ 检察机关还认为，包括超过公诉时效的交易在内，金建希的6个账户被用于操纵股价，但在不知道操纵市价已然实行的情况下，委托权某等人或由金建希亲自运营。据说，相关人员也没有陈述金建希共谋操纵行情或知道股价被管理的事实。虽然金某出现了“金女士是BP（据推测是“黑珍珠投资”）家族一员”的陈述，但检方相关人士表示：“即便如此，也不能认为金女士是操纵股价的罪犯。”检方表示：“对于金女士来说，确实很难想象上市公司代表（权某）动员选手操纵行情的情况。”让人觉得似乎听到的是金建希辩护人的主张。 这一事件从调查开始就一直存在特惠争议。金建希早在2020年4月就被举报，但直到2021年底才进行了第一次书面调查，现政府上台后一度几乎置之不理。主张传唤调查金建希的首尔中央地方检察厅厅长今年5月突然被撤换，之后调查组“跳过”检察总长，前往总统警卫处附属大楼对金建希进行了非公开调查。哪怕是调查审议委员会经手的意见也没有被采纳。经过这一系列过程，时隔4年半得出的结论是不起诉。在活生生的权力面前，检察机关变得无比渺小。

한국어