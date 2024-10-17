传奇落幕！一生要强的纳达尔平静离开赛场. October. 17, 2024 07:40. . “到了80岁，静静地坐在（家乡西班牙）马洛卡家的沙发上时，拉斐尔也不会有任何遗憾。” 拉斐尔•纳达尔宣布结束职业网球生涯后，引领他走上网球之路的叔叔托尼•纳达尔13日在西班牙日刊《El Pais》上发表的《拉斐尔，我尊敬你》投稿中这样写道。托尼叔叔从纳达尔三岁开始教他打网球，直到2017年2月一直担任他的教练。 他在投稿中传达了与侄子的约定。一位颇有名气的前网球选手曾向他坦言：“不是因为没能夺冠，而是因为我的耐心不足，所以对职业生涯不满意。”他向侄子纳达尔传达了这个故事，并嘱咐道：“希望你不要再犯这样的错误。”纳达尔这样回答道。 “别担心。我离开的时候，会付出一切，不留一丝遗憾。” 纳达尔10日通过社交媒体宣布退役时说了类似的话。“在所有方面都尽了最大的努力，所以内心会带着完美的平静离开。” 美国职业棒球大联盟20世纪首位黑人选手杰基•罗宾逊（1919~1972年）表示：“运动员会死两次。”比喻选手最后离开运动场相当于人生的终结。 1986年出生的纳达尔在19岁时（2005年）被诊断患有缪勒•怀斯综合征（Mueller-Weiss Syndrome）。纳达尔患有这种引起脚部骨组织变形的罕见疾病，一直患有痼疾疼痛。在他的整个职业生涯中，十次中有九次是因脚痛而中断了训练。与一般巡回赛（三盘两胜制）不同，最多进行5盘（五盘三胜制）的大满贯赛事总是伴随着镇痛剂。在当时创下历史最高纪录的个人第22次也是最后一次获得大满贯赛冠军的2022年法国公开赛上，他也注射了麻痹右脚知觉的麻醉针。 最近两年腹肌、臀肌受伤，无论何时隐退都不会让人感到惊讶。从去年法国公开赛开始，连续4场大满贯赛事都未能参赛的纳达尔一直被“隐退说”所困扰。当时每当站在正式场合，纳达尔都会说：“不能拿着麦克风隐退。至少在球场上打一场比赛之后才退役。”纳达尔今年终于重返法国公开赛时，所有人都认为此次比赛是纳达尔的“最后一舞”。但是纳达尔当时表示“明年一定会回来”，拒绝了主办方准备的隐退活动。 纳达尔的脑海中没有放弃一词。纳达尔比赛长久以来的保留节目是，虽然因伤痛连对方选手都担心，但拼尽最后的力量反败为胜。隐退也是这样推迟的。据说，这样的纳达尔不能再这样下去了。这意味着现在真的没有一滴汗水可以再挤出来了。 这是近20年来痛苦和不确定性持续不断的选手生涯。但是因为倾注了所有的一切。纳达尔在平静的状态下迎来了自己的“第一次死亡”。纳达尔挤到最后的汗水将长久被很多人怀念。

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