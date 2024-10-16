美媒：“内塔尼亚胡决定报复攻击伊朗军事设施，而不是伊朗核设施”. October. 16, 2024 08:21. by 李基旭记者、李智允记者 71wook@donga.com、asap@donga.com. 据《华盛顿邮报》等媒体14日报道，以色列总理内塔尼亚胡9日在与美国总统拜登通话时决定，对伊朗的报复方式是“攻击伊朗军事和情报设施”。此前有人提出以色列会打击伊朗石油或核相关设施，但由于拜登担心在11月5日美国大选前夕导致国际油价上涨、中东战争扩大等情况而强烈劝阻，以色列降低了报复力度。此前，伊朗1日用弹道导弹等空袭了以色列本土，内塔尼亚胡一直预告将进行“强有力的报复”。 拜登政府相关人士就这一决定公开表示：“这是白宫为了防止中东战事的扩大和避免潜在的油价上涨而提出的要求。”据《华盛顿邮报》报道，拜登政府13日表示，将在以色列追加部署萨德系统，并派遣约100名美军，这也是在内塔尼亚胡表示“不会攻击伊朗核和石油设施”后做出的决定。也就是说，以色列降低对伊朗的报复力度，作为补偿，美国继2019年之后第二次在以色列部署萨德。 不过，对于以色列的报复时间，以色列内部也众说纷纭。拜登政府和以色列都在深思，想让世人认识到此次事件不会对美国总统选举产生影响。不过，一名以色列消息人士向《华盛顿邮报》表示，如果以色列不采取任何措施，可能会向伊朗发出“以色列变弱”的信号。他同时表示，“报复将美国选举前完成”。 也有人提出，内塔尼亚胡有可能推翻与拜登说过的话。在奥巴马政府时期担任中东特使的弗兰克·罗恩斯坦对《华尔街日报》指出：“内塔尼亚胡总理在拜登总统面前说了拜登想听的话，但在（自己的核心支持层）以色列极右派的反对下改口，这已经不是一次两次了。” 以色列对巴勒斯坦武装组织哈马斯统治的加沙地区和黎巴嫩的亲伊朗武装组织真主党展开地面战的黎巴嫩也进行了猛烈的轰炸。据《纽约时报》等媒体报道，以色列14日空袭了去年10月与哈马斯爆发战争后曾用作难民营、避难所等的加沙地带中部代尔阿尔巴拉的医院用地，造成至少4人死亡。加沙地区保健当局表示，以色列还空袭了邻近的努塞伊拉特难民居住的学校，造成至少20人死亡。据悉，在黎巴嫩北部艾图村，以色列空袭造成至少21人死亡。

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