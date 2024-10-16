偏见与自我. October. 16, 2024 08:16. . 无论世界说什么，都按照自己的想法行动，拥有一颗自由灵魂的在熙（金高银饰）和隐藏自己是性少数者的秘密，与世界保持距离的兴秀（卢尚贤饰）。李彦禧导演的《大都市的爱情法》仅凭登场的男女角色就让人好奇他们的关系会如何交织在一起。有一天，在熙偶然知道了兴秀的秘密，两人的关系由此开始。兴秀发火说“好像抓住了弱点吗”，接近自我保护本能，但在熙对兴秀说，“你是你，这怎么是弱点呢？” 这两个并不平凡的年轻人为了摆脱世间的偏见，找到了方法。那就是假装两个人在交往。由此，兴秀摆脱了周围“是不是性少数者”的视线，在熙也摆脱了“这个男人那个男人”的传闻。他们虽然同居，但按照各自的喜好与某人见面，相爱并痛苦。虽然不能说是男女之间的爱情，但某种同志情谊至少会在两人之间绽放。可以说，这是脱离世人偏见的两个人的自由地带。当然，他们也是刚步入社会，进入就业和结婚等世界要求的框架中，变得平凡，但每当这时两人都会互相倾诉。要活成你自己想要的样子。 正如大家所见，这部作品改编自收录在获得布克奖和国际都柏林文学奖提名的朴相映作家的同名小说集中的《在熙》。但是，尽管如此，任何人都能产生共鸣，因为世界要求的无数“像样”带来的伤害并不仅仅是性少数者的事情。对于被现实所困扰而忘记自我的他们来说，这部作品只要能让人想起短暂而率真自我的青春时光，就能得到很大的安慰。

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