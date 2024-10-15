文来洞士绅化，守护“群集的力量”才能生存. October. 15, 2024 08:31. . 14日，记者再次拜访了2013年曾采访过的“刨导弹匠人”柳大洙社长（66岁•人名音译）。1986年在首尔永登浦区文来洞1街安营扎寨的柳社长在采访当时亲自刨光8米长的练习用导弹的外壳，并向军方供货。11年后的今天，他没有再制造导弹用外壳了。尽管如此，他们仍然在制造给废铁块注入气息的机器零件。柳社长表示：“因为房主在国际货币基金组织（IMF）外汇危机时降低租金后一次也没有上调过，所以留在这里。但还是有很多人离开了文来洞。” 文来洞小工商业者以企业数量为准，从1990年代末的约2600家减少到最近的1260多家。在大型化、自动化的潮流中，也有因无法继承家业而放弃事业的地方。最大的原因是士绅化（Gentrification•或称绅士化）。工坊、餐厅、咖啡厅等蜂拥而至，租金上涨，原住民被挤走。首尔小工商业者协会会长崔英山表示：“3、4年前30坪（约99平方米）工厂的月租金在150万~180万韩元左右，但现在在条件好的位置上，西餐厅以250万韩元的月租金进驻。” 在土地狭小的首尔，士绅化是不可避免的大势所趋。即便如此，如果继清溪川、乙支路、圣水洞之后，位于首尔最后剩下的机械金属根基产业密集地文来洞铁工业园区也瓦解，似乎有些遗憾。 文来洞最大的优势就是“群集的力量”。得益于具备车床、模具、铸造、焊接、镀金等机械工艺价值链的合作生态系统，只要运转几个小区工厂，就可以在2、3天内制造出一般的试制品。文来洞被称为“只要有设计图，坦克也能制造出来”。虽说今非昔比，但年产值仍高达1.2万亿韩元。 永登浦区正在推进文来洞机械产业集成园区的整体搬迁。包括柳社长在内的很多小工商业者都表示赞成。柳社长说：“文来洞胡同建于20世纪60年代，连传统卫生间都原封不动地保留”，“建筑物天花板低，很难引进新机器，环境恶劣，很难找到年轻职员。” 问题是用地和费用。文来洞的小工商业者不能进入公寓型工厂。因为如果数十个30吨重的机器开始运转，精密机器将很难承受震动带来的负担。最终需要单层建筑聚集的园区。韩国产业关系研究院和地区社会研究院推算，要想全部搬迁，需要30万平方米以上的用地。 要想在首都圈建立土地，筹集巨额事业费，不仅是地方自治团体，政府也要行动起来。文来洞小工商业者6月向3个政府部门提交了主张统一迁移必要性的建议书。得到的回答是“如果永登浦区提出要求，将诚实地进行协商（国土交通部）”、“我们部正在支援根基企业（产业通商资源部）”、“从泛国家层面推进的事项（中小风险企业部）”等，都是些模棱两可的回答。 如果小工商业者分散，集聚的力量也会消失。中小企业为了制作试制品往返于地方或中国之间，原本1000韩元的产品将变成2000韩元。而且上涨的价格也会由消费者承担。文来洞统一迁移事业并不单单只是为了小工商业者。

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