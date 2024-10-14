韩东勋：“龙山需要进行人事改革”……要求撤换“金建希人马”. October. 14, 2024 08:26. by 赵权亨记者、黄亨俊记者 buzz@donga.com、constant@donga.com. 国民力量党代表韩东勋表示：“为了消除国民对（总统夫人）金建希女士的担心和忧虑，总统室需要进行人事改革。”执政党高层相关人士13日表示：“这是针对金建希人马的。金建希既不是当选的权力，也没有公共权力。不应该存在金建希人马。”韩东勋即将在10月16日再补选之后与尹锡悦总统单独见面，最近要求金建希克制公开行动，事实上要求对金建希涉嫌参与操纵德意志汽车股价案提出起诉，接着又提出“撤换金建希人马”，要求总统室进行改革。对此，总统室表示“无可奉告”。 韩东勋12日在釜山市金井区厅长补缺选举现场，被问到“有人怀疑金女士有秘密人马，你是不是指出总统室有要进行人事改革”时回答说：“总统室的人事改革，将成为政府和执政党根据民心进行改革的重要出发点。”据悉，韩东勋通过各种渠道向总统室提出了有关金建希人马的问题。执政党相关人士表示：“国民也相信有金建希人马，在野党的攻势也很猛烈。总统室只有收集党代表的意见并进行革新，才能找到新的出发点。” 据多名执政党相关人士透露，韩东勋瞄准的“金建希人马”是现任总统室所属的L秘书、C秘书、K秘书、K高级行政官、H行政官、K行政官和前任K前秘书等。前总统室行政官金大南在最近公开的录音中提到了部分“金建希人马”，并表示：“龙山有十常侍（朴槿惠政权实权十人帮）那样的几个人。”执政党领导层相关人士表示,“干政事件时，崔顺实是没有职务的秘密人物。俗称‘七奸臣’的金建希人马经常裹挟着金女士进行超越业务范围的不正当政治行为，像秘密人物一样行动。”他们认为，这些人向金建希传递错误意见，并反映在人事、政策等部分国政上，因此出现了问题。 也有分析认为，韩东勋连日公开提及金建希问题，是为了在与尹锡悦单独会面之前，表现出再补选局面中暴露出的民心和党内危机感。据悉，原定于再补选后举行的单独会晤，截至当天尚未确定日程。 总统室当天也没有对韩东勋的发言做出公开反应。鉴于金大南自己承认“十常侍”的发言是荒唐的失言，因此其宗旨是不予以应对。

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