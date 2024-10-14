平壤上空的无人机……不管是民间还是军队，不允许存在“控制外”的活动. October. 14, 2024 08:24. . 朝鲜劳动党副部长金与正前天晚上通过谈话威胁说：“在我们首都上空再次发现韩国无人机的瞬间，一定会发生可怕的惨案。”此前一天，朝鲜通过“外务省重大声明”，公开了韩国最近三次派无人机潜入平壤散发传单的相关照片，韩国军方表示“无法确认是否属实”、回应朝鲜不要轻举妄动后，最高领导人的妹妹出面再次进行威胁。 朝鲜自己承认首都平壤的防空网三次被突破并勃然大怒，这从反面说明了朝鲜领导层因无人机渗透而感受到的冲击和困惑。因为如果这些无人机装载的不是对朝传单而是炸弹的话，就要严重担心金正恩的安危。朝鲜立即向居民公开该事件，把金正恩宣布朝韩是“两个敌对国家”正当化，用作鼓吹敌对感的宣传素材。因为他们认为，就算暴露自己的弱点，首先也要强调对外威胁、防止内部动摇。 韩国军方和政府从战略上保持模糊的态度也是不可避免的措施。如果确认发送无人机的主体是韩国军队或政府机关，还是民间团体，只能立即引发不必要的争议。因为，韩国军方和政府机关的秘密行动绝对不能暴露，即使是民间团体的对朝活动，如果得到确认，不仅会暴露韩国政府和军方是否知道，还会暴露韩国内部在今后的应对方向上的矛盾。因此，最好是制造朝鲜内部所为的可能性，给朝鲜带来应对上的混乱。 不过，以此次事件为契机，韩国政府有必要回顾是否对韩朝紧张状况进行了正确的控制。国防部长金龙显11日在国会国政监查过程中，被议员们问到有关媒体快讯的问题时，先是否认称“没有过”，在1个小时后才正式回答“无法确认”。言论自由固然重要，但不能对可能引发武力冲突的民间团体活动袖手旁观。至少要周密地掌握他们的活动，才能在非常时期做好应对。

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