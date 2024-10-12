基准利率下调0.25%，时隔38个月结束通货紧缩基调. October. 12, 2024 09:33. by 李栋勋记者 dhlee@donga.com. 韩国银行将标准利率下调0.25个百分点，时隔3年零2个月结束通货紧缩基调，回到了缓和基调。 11日，韩国银行金融通货委员会在首尔中区韩国银行本馆召开会议，将基准利率从3.50%下调至3.25%。2021年8月以后持续的通货紧缩基调在38个月后落下了帷幕。7名金融货币委员中有6人同意下调标准利率，只有金融货币委员张镛成提出了冻结利率的少数意见。 有分析认为，此前因担心首都圈地区房价过热而犹豫下调利率的韩国银行，最终断然实行“Pivot（货币政策方向转换）”，是因为高利率长期化导致内需不振严重，刺激经济的必要性增大。韩国经济今年第二季度（4月至6月）负增长0.2%，经济萧条的忧虑非同寻常。李昌镛总裁在金融通货委员会之后的记者招待会上就下调利率的背景表示：“随着增长前景的不确定性提高，缓解紧缩的必要性增大。”上个月美国联邦储备系统（Fed•美联储）断然实行“Big Cut（下调基准利率0.5个百分点）”，韩美利率差距缩小，这也给韩银的货币政策提供了喘息的机会。 因漫长的紧缩政策结束而饱受高利息困扰的个体户等平民贷款者们终于可以松口气了。有观测称，资金筹措负担较大的企业或冻结的房地产项目融资（PF）事业场也或将逐渐回暖。 但韩国银行表示，今后将慎重下调利率。李总裁当天就下调利率的决定表示：“这是鹰派（偏爱通货紧缩）下调”，并称在金融稳定之前，很有可能维持目前的利率水平。

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