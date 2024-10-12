尹锡悦：“俄朝非法军事合作，是对安理会决议的正面挑战”. October. 12, 2024 09:32. by 申나리 journari@donga.com. 尹锡悦总统当地时间11日在老挝首都万象出席东亚峰会时批评说：“俄罗斯与朝鲜的非法军事合作使乌克兰战争更加长期化，是对联合国安理会决议的正面挑战。”他还指出：“应该根据包括《联合国海洋法公约》在内的国际法原则，保障在南中国海的航行和飞行自由。”俄罗斯和中国代表团也参加了会议，他们正面提到了俄罗斯和中国各自非常敏感的朝俄军事合作和南中国海问题。东亚峰会成员国包括东盟10国和韩国、中国、俄罗斯等18个印度太平洋国家。 这是尹锡悦连续第三年参加东亚峰会。他当天批评了俄朝军事合作，并强调，为了应对，有必要进一步加强维护“以规则为基础的国际秩序的联盟”。他还针对最近朝鲜加剧核威胁水平表示，“朝鲜只是为了政权的安危，镇压居民的民生和人权，用核武器威胁同一民族，随着时间的推移，东北亚乃至整个印度太平洋地区的和平将陷入危险”，认为需要共同应对朝鲜的核挑衅。他强调：“为了实现自由、和平、繁荣的印度太平洋，最重要的是必须实现朝鲜的无核化。为此，国际社会必须明确表明，绝不会容忍朝鲜的核开发和挑衅。” 尹锡悦还发出了有关地区安保情况的信息。他表示：“缅甸纷争事态应根据东盟协议，立即停止暴力，所有当事人都应该开始对话。韩国政府为了改善缅甸的人道主义状况，今年将支援2300万美元。”

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