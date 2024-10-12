韩国文学世界化，现在才真正开始. October. 12, 2024 09:31. . 10日，小说家韩江（54岁）成为首位获得诺贝尔文学奖的韩国人，这表明韩国文学已不再屈居世界文学的边缘地区，而是堂堂正正地成为了其中的一员。英国《卫报》将韩作家评价为“具有非常重要的声音和惊人人性的作家”，而《经济学家》则将她比喻为“韩国的卡夫卡”。书店里掀起了“韩江综合症”。在韩国国内，仅11日一天最少就售出20万册，订单蜂拥而至，销量很难统计，在美国、日本、德国、法国等地，畅销书目录和柜台也由韩作家的作品包揽。 韩作家的此次获奖是1922年在英国《九云梦》用英语出版，韩国文学作品开始被介绍到海外102年后给予的祝福，也是期间积累的努力大放异彩的结果。20世纪70年代受到日本作家川端康成获得诺贝尔文学奖的刺激而开始的翻译支援事业一直持续到今天。结果，20世纪90年代以后，李清俊、李胜宇、黄皙暎、申京淑、赵南柱、郑有贞、金惠顺（以上人名音译）等人的作品陆续在海外出版，在当地获得好评或获得主要文学奖。现在，每年翻译出版的韩国文学作品已超过200种，并出现了销量达数十万册的作品。全世界的读者都在倾听韩国作家的故事。 韩国文学的世界化更令人期待。随着体裁和国籍的界限逐渐消失，外延将进一步拓宽。10日被选为俄罗斯托尔斯泰文学奖（亚斯纳亚•波利亚纳奖）海外文学奖获奖作品的《小土地的野兽Beasts of a Little Land》虽然是韩裔美国人金珠惠作家用英语写的长篇小说，但被分类为广义的韩国文学。随着越来越多的海外读者深入理解作为原创内容价值较高的韩国文学，韩国文化站在世界中心的事情也会越来越多。 这也是需要将韩作家的此次获奖利用为新机会的理由。 但是，为将韩作家的作品翻译成28种语言提供支援等，一直负责韩国文学海外进军一翼的韩国文学翻译院的翻译人力培养事业，今年预算约为27亿韩元，与去年的39亿韩元相比大幅削减，明年还会进一步削减。政府一方面要扩大母语翻译者的基础，另一方面要调查、研究各语言圈的出版市场，帮助韩国文学制定针对性进军战略。

한국어