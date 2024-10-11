纳粹掠夺的莫奈画作，时隔80年后回到主人怀抱. October. 11, 2024 07:42. by 崔智善 aurinko@donga.com. 据CNN等媒体9日报道，二战期间被纳粹德国没收的克劳德•莫奈（1840~1926年）的初期作品《海边》（Bord de Mer•1865年•照片）时隔80多年后，重新回到了原所有者的后代手中。 《海边》是描写法国诺曼底海岸岩石的彩色画作，是1936年奥地利籍犹太人阿达尔伯特和希尔达•帕拉吉夫妇购买并收藏的作品。但是1938年纳粹德国合并奥地利后，帕拉吉夫妇将这幅画保管在维也纳的一家运输公司的仓库里，逃到了英国伦敦。此后，帕拉吉夫妇虽然想找回画作，但1940年8月纳粹德国没收了他们的财产，当时《海边》也在1941年被卖给与纳粹德国相关的美术商后，下落不明。 英国美术专门杂志《艺术新闻报》报道说，直到1981年去世为止，阿达尔伯特一直在努力找回这幅画，但最终以失败告终。2014年，他的后代们将购买画作的收据原件和所有权转移文件等转交给了欧洲掠夺艺术委员会，请求帮助，正式开始了追踪之路。此后美国联邦调查局（FBI）确认了《海边》去年在美国休斯敦的一家画廊登记为拍卖品的事实，开启了返还程序。 路透社报道说，拥有《海边》的美国夫妇在得知“画作背后的故事”后，无代价地返还给了帕拉吉夫妇的后代。

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