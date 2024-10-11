政府因经济恶化只给个体户指标“零花钱”. October. 11, 2024 07:41. . 个体户（自营业者）很困难是经常听到的话。只要走一会儿路，就能轻易看到贴着“租赁咨询”的空荡荡的店铺。尽管如此，不是个体户正在经历痛苦的“新闻（News）”，而是反复出现新闻，这是因为数字正在进一步恶化。去年申报停业的98万名事业者是自制定相关统计以来的最大值。今年上半年（1~6月）成为失业者的个体户增加幅度为23%，也是全体失业者增加率的3倍以上。这些数据很难以“知道的故事”随意翻过去。 显示个体户眼泪的数字每天都在积累。SGI首尔保证代替拖欠货款的饭店社长等偿还的资金在今年6个月内已经超过了去年1年的两倍。这已经比新冠病毒疫情扩散的2020、2021年还要多。以今年6月末为准，每10名个体户中有7人向3家以上金融公司贷款，他们的滞纳率比3年前增加了3倍以上。新冠病毒疫情积攒的债务加上内需不振，处于极限状况的个体户正在增加。 看到同样数字的政府正忙于出台对策。上周还发表了消费活性化对策，并提出了针对个体户的支援方案。据悉，本月内还将出台个体户对策。虽然国会尚未通过，但明年的预算中也有用于支援个体户的资金。政府计划明年向个体户每年最多支援30万韩元的送货、快递费等。 但是仔细分析就会发现令人摇头的地方。最近，政府强调，不仅要缓解个体户的费用负担，还要加强就业、再创业支援，为东山再起提供后盾。但是在2日出台的针对性支援方案中，包括再就业在内的“东山再起支援”所需的追加资金为3000亿韩元，还不到全体的3%。从2022年7月开始的2年间，支援的全体政策金融超过了47万亿韩元，但东山再起支援资金只有1万亿韩元。这一数额似乎不足以摆脱“债务束缚”，为新的出发奠定基础。 政府的支援预算也是如此。为向约68万名个体户支援送货、快递费而制定的明年预算为2037亿韩元。全体个体户支援预算增加了2733亿韩元，该预算占其中的75%。虽说比起现金性支援，将焦点放在培养个体户的竞争力上，但每天不到1000韩元的现金性支援仍在继续。政府今年也向个体户支援电费。投资2520亿韩元，每人每年最多可获得20万韩元。 以前，一位高层公务员曾说：“风雨交加时，一边给人撑伞，一边一起淋雨，这是公务员该做的事情。”也就是说，只要能减轻一点困难，就应该摆脱政策目标，或即使效果不大，也要做一切能做的事情。这句话令人点头。但是也无法消除对个体户的支援只是一起淋雨、争面子而已的思绪。很多个体户从很久以前开始就被认为是韩国经济的问题。政府应该趁此机会摆脱只给安装呼吸机的现金性支援，在转职、再教育等方面花费更多的钱和时间。像现在这样是无法为他们擦眼泪的。

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