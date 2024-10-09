医生也出现老龄化现象，专科医生平均年龄超50岁. October. 09, 2024 07:58. by 金素英记者 ksy@donga.com. 据调查，受人口老龄化影响，国内专科医生的平均年龄已进入50多岁。有人指出，在10年间上升了3.6岁，且年轻医生忌讳的必需科目的老龄化现象相对更为严重，因此有必要制定供需对策。 8日，据国会保健福利委员会所属的共同民主党议员徐暎锡从健康保险审查评价院得到的资料显示，以今年7月为准，全体14.8250万名专科医生的平均年龄为50.1岁。与10年前的2014年全体专科医生（12927名）的平均年龄46.5岁相比，上升了3.6岁。同期，40岁以下的专科医生所占比率也从39.5%减少至34.1%，减少了5.4个百分点。 从诊疗科目来看，结核科的平均年龄最高，为63.4岁。妇产科（54.4岁）、预防医学科（53.6岁）、泌尿医学科（53.5岁）、心血管胸外科（53.2岁）、外科（53.1岁）等紧随其后，大部分必需科都呈现出老龄化倾向。另外，最近10年间平均年龄上升幅度最大的诊疗科目是泌尿医学科，上升了6.5岁，其次是心血管胸外科（5.6岁）、结核科（5.3岁）、妇产科（4.9岁）等。 必需医疗领域医生的平均年龄之所以提高，是因为新引进的专科医生较少。实际上，处理心脏和肺的心血管胸外科在今年7月下半年招收专科医生时，计划共招募133人，但没有一名应聘者。妇产科的情况是，再加上低生育现象，计划共招募367人，但应聘者只有3人。儿童和青少年的情况也一样，计划共招募553人，但应聘者只有2人。 因此，很多必需医疗领域的医生担心“退休后没有继承衣钵的医生”。本来接替的专攻医（实习医生、住院医师）就不多，但今年2月反对医科大学扩招，因此大部分人离开了医院，预计今后专科医生的供需将出现相当大的差池。只有完成专攻医才能成为专科医生，但心血管胸外科目前只剩下12名专科医生。 徐议员表示：“随着全体人口结构的变化，医生年龄结构也在发生变化”，“政府应该尽快制定对策，稳定地向国民提供必需医疗服务。”

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