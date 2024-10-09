半导体业绩低于预期，三星电子高层破例道歉. October. 09, 2024 07:58. by 洪锡浩记者 will@donga.com. 三星电子公布了第三季度（7~9月）以9万亿韩元左右的营业利润低于市场预期的业绩。对于未能突破10万亿韩元大关的低迷业绩，半导体最高管理层破例道歉，并表示将通过重整和革新突破内外的“危机论”。 8日，三星电子公布了以合并为准的第三季度暂定业绩，销售额79万亿韩元，营业利润9.1万亿韩元。销售额比前一季度上升了6.7%，以季度为准创下了历史最高销售额，但营业利润比前一季度下降了12.8%。特别是营业利润低于证券界预测值共识的10.7717万亿韩元。从去年第一季度（1~3月）开始连续6个季度的营业利润改善趋势也受挫。 与本月末公布的确定业绩不同，暂定业绩中不会公开半导体、智能手机、电视及家电等各事业部门的业绩。但是三星电子表示，发生了半导体事业（DS）部门的奖金准备金等一次性费用，由于部分顾客公司的库存调整，业绩有所下降，暗示了半导体部门是业绩减弱的原因。 在人工智能（AI）引发的全球“半导体之春”暖风中出现的业绩减弱，三星半导体首长DS部门负责人（副会长）全永贤（音）另外发表了立场文，破例道歉说：“因未能达到市场期待的成果而让人担心，感到非常抱歉。”这是三星电子最高管理层首次就业绩发表单独立场。全副会长表示：“所有的责任都在引领事业的管理层，为了克服危机，管理层一定会带头创造再次飞跃的契机”，并预告了大规模的革新。 另外，在当天的股市中，三星电子的股价比前一个交易日下跌700韩元（1.15%），以6.03万韩元收盘。

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