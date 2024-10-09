尹锡悦政府的140名“空降”人事……出任公共机关负责人、理事、监事. October. 09, 2024 07:57. by 金智贤记者、尹明真记者 jhk85@donga.com、mjlight@donga.com. 据统计，包括总统室和国民力量党等执政党和政府在内，尹锡悦总统职务交接委员会和总统竞选团队出身的140名人士占据着国内公共企业及准政府机关的负责人、常任理事及监事等主要职务。有人批评说，尹锡悦在身为总统候选人的2021年10月曾表示，“我不会让在竞选团队工作的人（出任公共机关的负责人或高管人员）”，但在任期转折点即将到来之际，仍在继续进行报答性“空降”人事安排。 《东亚日报》与国会企划财政委员会所属的共同民主党郑日永议员室8日一同分析了国内90个公共企业及准政府机关的公共机关的经营信息，结果显示共有140人是政府、执政党或交接委员会出身，其中120名没有职务上的直接关联。其中，总统室、交接委员会、竞选团队出身人士有25人，国民力量党及其前身新世界党、大国家党出身人士有77人。检察官和国情院等司政机关出身的也有18人。职务关联性是以管辖各公共企业及准政府机关主管部门的常任委员会及相关业界活动经历为基础进行评价的。 90个机关负责人的平均年薪为1.6亿韩元，常任理事的平均年薪约为1.60548435亿韩元。 现行法律规定，公共机关高管由公共机关运营委员会对机关内高管推荐委员会推荐的候选人进行审议和表决后，由部长或总统任命。郑日永指出：“只要能通过公共机关运营委员会，就能获得最高‘亿元年薪’，而该委员会9名委员中，除两名政府当然职外，还大举安排了多名总统候选人竞选团队出身。”

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