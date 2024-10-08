一名中国女性在高速入口逆行，引发7车相撞事故造成1死3伤. October. 08, 2024 08:24. by 仁川=孔升培记者 ksb@donga.com. 在仁川京仁高速公路上，一名40多岁的中国人驾驶的车辆在出入口处逆行，发生了6车追尾事故，造成1人死亡、3人受伤。 7日，据仁川警察厅高速公路巡查队透露，当天早上5时20分左右，在仁川富平区京仁高速公路富平出入口（IC）附近，一名40多岁的中国女性驾驶的轻型车在高速公路出入口处慢行200米左右逆行后右转，与迎面驶来的面包车相撞。此后，紧随面包车的1吨货车等其他5辆汽车未能避开前面的车辆，接连相撞，引发了6车追尾事故。 在此次事故中，一名70多岁的1吨货车司机因心脏骤停被119急救队送往医院，但最终死亡。其他车上的3人受伤，被送往附近医院接受治疗。据悉，这些人没有生命危险。受追尾事故处理的影响，京仁高速公路首尔方向区间出现了2个小时左右的上班路车辆堵塞。 警方调查结果显示，中国司机当时错误地理解了导航指南，进入了高速公路出入口。据悉，该司机在接受警方调查时陈述说，“在去工作的途中进入高速公路出入口后，发现看错了导航系统，想通过高速公路离开。”经确认，没有同乘者，司机也没有处于饮酒状态。 警方相关人士表示：“该区间车辆通行较多，并不是经常发生逆行事故的地方”，“计划以交通事故处理特例法上的致死、伤害嫌疑对中国司机进行不拘留立案，调查准确的事故原委。”

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