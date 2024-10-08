韩菲举行首脑会谈……尹锡悦：“签署旨在重启1986年中断的巴丹核电站的合作备忘录”. October. 08, 2024 08:23. by 申나리 journari@donga.com. 正在菲律宾进行国事访问的尹锡悦总统7日与菲律宾总统马科斯举行首脑会谈，并签署了重启巴丹核电站的可行性调查谅解备忘录。两国在建交75周年之际宣布升级为“战略伙伴关系”，共签署了20项谅解备忘录。 尹锡悦在当天会谈结束后举行的联合媒体发布会上表示：“我们两国首脑决定以此次签订谅解备忘录为契机，加强两国间的核电合作基础。”马科斯也强调：“将实施有关重启巴丹核电站的缜密可行性调查，为菲律宾的能源安全做出贡献。”巴丹核电站因1986年切尔诺贝利核电站事故而中断建设，菲律宾为应对2022年的电力需求，决定重启。韩国水力原子力计划调查巴丹核电站重启相关经济性和安全性等，可行性调查预计需要6个月左右的时间。尹锡悦当天下午在两国首脑和财界人士等200多人参加的韩菲商务论坛上再次强调：“在菲律宾，‘韩国团队’也将成为最好的核电站合作伙伴。” 两国还决定加强国防、军工、海洋等领域的安保合作。两国首脑就韩国积极参与菲律宾的“军队现代化第三阶段事业”和扩大韩国军队参与在菲律宾举行的联合军演达成了一致意见。尹锡悦就中国与菲律宾存在主权纠纷的南中国海强调：“"我们两国首脑对区域内核心海上交通通道南中国海的和平、稳定、安全的重要性也产生了共鸣。”两国当天还签署了旨在加强海洋安保、安全合作的《韩菲海洋合作谅解备忘录》。 与此同时，韩国政府决定利用对外经济合作基金，向菲律宾基础设施事业援助约20亿美元（约2.69万亿韩元）。这是有史以来最大援助规模，预计9.05亿美元将用于拉古纳湖循环道路建设，10亿美元用于海上桥梁建设。韩国总统经济首席秘书朴春燮表示：“在支援菲律宾地区经济发展的同时，还将支援韩国企业承揽大型基础设施项目，这将成为两国‘双赢’的经济合作成果。”

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