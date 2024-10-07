贾樟柯：“我的电影生涯始于釜山”……马祖伊：“再次来访，釜山一直都是美好的回忆”. October. 07, 2024 07:51. by 李浩宰记者 hoho@donga.com. “说我的电影生涯始于釜山也不为过。” 中国导演贾樟柯（54岁）5日在釜山市海云台区新世界百货商店Centum城店举行的记者招待会上做出了上述表示。釜山国际电影节1998年向当时的新人贾樟柯颁发了“新浪潮奖”，他对受到关注表示感谢。贾樟柯说：“当时和同龄导演们谈论电影，积累了友情，至今记忆犹新。我一直很想念釜山。” 贾樟柯是一名中国电影巨匠，他真实地捕捉到了中国社会中人民急剧变化的样子。《三峡好人（still life）》（2006年）获得意大利威尼斯国际电影节金狮奖，《天注定》（2013年）获得戛纳国际电影节最佳编剧奖，在欧洲电影界得到了认可。 贾樟柯在今年的釜山电影节上公开了新作《风流一代》。作品讲述了在自己执导的老电影《任逍遥》（2002年）中作为恋人登场的男女随着岁月的流逝重逢和分手的过程。交叉编辑恋人的过去和现在，浓缩了中国变化的20多年。 贾樟柯说：“看到新冠疫情扩散的样子，我决心要把堆积的旧胶卷拿出来看。经历疫情后，一个时代结束了，新的时代登场了。随着人工智能等科学技术的涌入，生活方式正在发生变化。”他还说：“在成功加入世界贸易组织和成功申办北京奥运会的21世纪，中国社会充满了兴奋和热情。但此后，需要遵守的规则增加了，人们也少说话，我想把这种变化融入到新作中。”法国导演帕特丽夏·马祖伊（64岁）在当天的记者见面会上表示：“这是继2022年釜山电影节之后时隔2年再次来访。每次访韩时都会留下美好的回忆。”马祖伊凭借《王的女儿》（2000年）和《诺曼底》（2004年）分别受邀参加戛纳国际电影节和威尼斯国际电影节，在艺术电影界名声大振。马祖伊今年在釜山电影节上公开的《波尔多女囚》讲述了两名女性的故事。虽然她们的人生道路完全不同，但她们照顾被关在监狱里的丈夫，互相理解和安慰。愉快地讲述悲伤状况的视线令人印象深刻。马祖伊说：“女性们虽然自己没有被关进监狱，但是因为丈夫，看起来好像过着没有铁窗的监狱生活。想用轻松的氛围讲述悲伤的故事。”

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