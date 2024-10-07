“只要不是同盟休学，就可以休学”……两天后改变主意的韩国政府. October. 07, 2024 07:47. . 教育部6日宣布“医大学务正常化紧急对策”，以明年复学为条件，允许医大（医学院）学生休学。虽然不允许同盟休学，但只要承诺明年复学或证明疾病、语言研修等，允许大学批准休学。医大教育课程从6年缩短为5年的方案也在推进之中。如果医大学生休学得到批准，明年全国医大预科一年级的课程有7500多人同时听课的情况将成为现实。如果再压缩医大课程进行教育，对不良教育的担忧会更大。 全国医大第二学期的注册率仅为3.4%。9月30日，首尔大学认为，这种情况下今年难以进行正常教育，因此统一批准了医大学生的休学申请。但教育部在两天后的2日组建监查组进校，并警告将严厉问责；4日还召集设有医学院的40所大学校长开会，威胁“不允许休学”。然而，当不可避免地要批准休学的现实论在大学里扩散后，教育部又在两天后的6日宣布了“如果不是同盟休学就允许休学”的牵强对策。 各大学指出，这只是强迫医大学生变相休学，将批准休学的责任推给大学，并不是能让医大学生响应的根本对策。要求在休学申请上写明“明年回归”的内容，事实上是在要求反省，并附加了如果违反该规定将予以留级或开除的线索。侵犯大学的自律性也超过了限度。据悉，教育部将把批准休学的比率和明年的财政支援联系起来，并一一介入修改校规，使休学不能超过两个学期。 因为医大学生不返校而把“预科2年、本科4年”的6年教育课程缩短为5年的想法也令人惊讶。虽然其宗旨是最大限度地减少明年因医生培养中断而产生的医疗空白，但这是不顾医生质量、只求满足数量的回避性想法。如果明年医大学生仍不回归，难道要压缩为4年制吗？这种粗略的对策只会更加证明“医大扩招是失败的政策”。在8个月的时间里没有纠正政策错误，只是反复使用小伎俩，现在到了难以找到解决方法的一锅粥地步。

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